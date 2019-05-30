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"Erdoğan'a sunulan ankette İmamoğlu, Yıldırım'ın 3 puan önünde"

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"Yavaş 23 Haziran'a 2 hafta kala İstanbul'a gidip İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına katılacak"
"Erdoğan'a sunulan ankette İmamoğlu, Yıldırım'ın 3 puan önünde"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, AKP'nin başvurusuyla YSK tarafından iptal edilen ve tekrarı 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak bir anket yazısı kaleme aldı. Takan, "Saraya çok yakın bir anketçi, son yaptığı saha çalışmasını Erdoğan'a sundu. Ankete göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 3 puan önünde" iddiasını ileri sürdü.

Takan, "Erdoğan yine aldanıyor mu?.." başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Saraya çok yakın bir anketçi, son yaptığı saha çalışmasını Erdoğan'a sundu. Ankete göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 3 puan önünde. O anketçi Erdoğan'a dedi ki; ‘Ekrem, hata yapmazsa kazanır’.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 23 Haziran'a 2 hafta kala İstanbul'a gidip Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına katılacağını duydum. Dilerim, Mansur Yavaş, kimsenin bulunmadığı bir odada Ekrem İmamoğlu'na tecrübelerini anlatıp ona bazı tavsiyelerde bulunur. Hatta bunu son 2 haftayı beklemeden yapar."

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