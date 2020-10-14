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Erdoğana yakın ekibe her gün test yapılıyor

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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanına yakın ekibe her gün test yapıldığını söyledi.
Erdoğana yakın ekibe her gün test yapılıyor

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global’de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Programda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın ekibe hemen hemen her gün koronavirüs testi yapıldığını kaydeden Kalın, Erdoğan'a yakın ekibin mesai öncesi ve sonrası sürekli yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdıklarını söyledi.

“HER GÜN TEST OLUYORUZ”

Kalın, “Her gün koronavirüs testi oluyoruz. Hemen hemen her gün. Mutlaka mesai öncesi test yapılıyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi getirdik” diye konuştu. 

 

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