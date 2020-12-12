  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!

Erdoğan:AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır

»
Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan:AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, “Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır” dedi. Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: ‘Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4,3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamını bugün resmen hizmete alıyoruz. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır. Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir.

“CHP’NİN BÜTÜN İŞİ HEP ENGELLEMEK OLMUŞTUR”

Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye’nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. CHP’nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır. Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette sıkıntı çektik, çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu, oluyor ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz. Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye’ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir.

AB LİDERLER ZİRVESİ

Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır. Alınan yanlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlı yürüyeceğiz.

“MİLLETİMİZE İNANIYORUZ”

Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz.’

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li Metiner: Dolar 8’e merdiven dayadı, ne iştir?11 Aralık 2020 Cuma 17:23
  • Köylüler bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı10 Aralık 2020 Perşembe 22:30
  • Maske takmayan sürücüden şaşırtan cevap: Belki ölmek istiyorum10 Aralık 2020 Perşembe 22:20
  • Maskesiz yakalanan dilenci kadın: 50 tane ceza yazıldı, hiçbirini ödemedim, karnımı zor doyuruyorum10 Aralık 2020 Perşembe 22:15
  • Ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina10 Aralık 2020 Perşembe 21:45
  • Tetikoğlu: Solunum cihazına bağlıyken 'Ben korona değilim' diyen var, böyle şey olur mu?10 Aralık 2020 Perşembe 21:30
  • Geriye dönük rakamlar ilk kez açıklandı: 2 milyona yakın vaka10 Aralık 2020 Perşembe 20:14
  • Hatay vali yardımcısı: Solunum cihazına bağlıyken, ‘Corona değilim’ diyen var10 Aralık 2020 Perşembe 20:00
  • Hastanelerde yer kalmadı...Türkiye'de hekimler tam kapanma talep ediyor10 Aralık 2020 Perşembe 18:59
  • Türkiye'de son 24 saat: 30 bin 424 vaka, 220 can kaybı10 Aralık 2020 Perşembe 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti