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Erdoğan:Buranın gerçek sahipleri bellidir

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti.
Erdoğan:Buranın gerçek sahipleri bellidir

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tarihi Kapalı Maraş bölgesinde açıklama yaptı:

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan sonra buralar sahiplerini bulur. Sahiplerini bulduktan sonra bu iş çözüme kavuşur. Artık bir adım atalım diyoruz.

Uluslararası bakış KKTC’yi adil paylaşımda muhatap almamıştır.

“Buranın gerçek sahipleri bellidir”

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Bugünkü attığımız adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir.Sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir.

 

İşte Maraş'ta yapılan konuşmalar

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