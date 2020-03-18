Erdoğan'dan 100 Milyar Liralık Ekonomik tedbir açıklaması

Ekonomik İstikrar Kalkanı adını erdiğimiz bir paketle toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini böylece devreye alıyoruz. Bu çerçevede devreye sokacağımız tedbirler şunlar:

"1- Perakende, AVM, lojistik ulaşım, sinem, tiyatro, konaklama, etkinlik organizasyon sektörleri için KDV ve SGK ödemelerini nisan, mayıs ve haziranda 6'şar ay öteliyoruz.

"2- Konaklama vergisini kasım ayına kadar uygulamayacağız.

"3- Oteller için hasılat bedellerini 6 ay süreyle erteledik.

"4- İç havayolu taşımacılığından KDV oranını yüzde 18'den 1'e indiriyoruz

"5- Kovid-19'dan etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların ana para ödemelerini asgari 3 ay ödeyip gerektiğinde ilave finansman sağlayacağız.

"6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite koruma kapsamında stok finansmanı desteği vereceğiz.

"7- İşlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan vatandaşların Halkbank'a olan kredi borçlarını anapara ve faiz ödemelerini 3 ay düreyle faizsiz olarak erteleyeceğiz.

"8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkaracak, önceliği likidite ihtiyacı olan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz.

"9- Uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri alınmasını teşvik edeceğiz.

"10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirme miktarını yüzde 80'den 90'a çıkaracağız.

"11- Nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen firmaların siciline mücbir sebep notu düşeceğiz

"12- Asgari ücret desteği devam edecek

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"14- Kısa çalışma ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştıracak ya da hızlandıracağız.

"15- En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye yükseltiyoruz.

"16- Emeklilerin bayram ikramiyesini nisan başında ödüyoruz.

"17- İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak ayırıyoruz.

"18- 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkarıyoruz.

"19- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için sosyal hizmet ve sağlık hizmeti programını devreye alıyoruz.

"Hiçbir virüsün Türkiye'den, Türk milletinin beraberliğinden daha büyük olmayacağını tekrar ederek hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

Ayrıntılar geliyor...