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Erdoğan'dan AB için referandum sinyali

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Erdoğan'dan AB için referandum sinyali
Erdoğan 16 Nisan’dan sonra Avrupa Birliği ile müzakere süreci için de bir referandum düzenlenebileceğine işaret etti. Erdoğan 'Türkiye 54 sene kapıda bekletildi' dedi.

Antalya Belek'te düzenlenen ‘'Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'' toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ile müzakere süreci için de halkın iradesine başvurulabileceğine işaret etti.

Erdoğan konuşmasında Londra'daki terör saldırısını da kınadı. Saldırıda parlamentonun hedef alınmasının Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle benzer yanları olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Birleşik Krallık'ın yanında olduğunu vurguladı.

''MÜZAKERELER İÇİN DE REFERANDUMA GİDEBİLİRİZ''

Türkiye'nin de İngiltere'nin Brexit referandumu benzeri bir süreç için sandık başına gittiğini söyleyen Erdoğan, AB müzakereleri için de yine halkın iradesine başvurulabileceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı, ‘"Şimdi benzeri bir Brexit için biz de şu anda 16 Nisan'da bir referandum yapıyoruz, arkasından müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarız, uymak zorundayız. Çünkü sene 1963, sene 2017. Türkiye 54 sene kapıda bekletildi" diye konuştu.

‘'AB BİZİ TEHDİT EDEMEYECEK''

Erdoğan daha önce Ankara'da yaptığı konuşmada da son dönemlerde gerilen Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sert ifadeler kullanmıştı. "AB süreciymiş, geri kabul anlaşmasıymış, artık bizi hiçbiriyle tehdit edemeyecekler, bitti o işler" diyen Erdoğan, "16 Nisan'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir geçelim, ondan sonra çok daha farklı bir Türkiye doğacak" diye konuşmuştu.

Son dönemde Türk bakanların Almanya ve Hollanda'da düzenleyeceği referandum etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine AB ile ilişkiler gerilmiş, Erdoğan'ın Almanya için kullandığı Nazi benzetmesi AB içinde tepki çekmişti.

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