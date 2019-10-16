Erdoğan'dan ABD yaptırımlarına tepki: Şahsıma ve aileme vize kısıtlaması koyuyorlar, çok mu meraklıyız!

ABD'li iki senatörün hazırladığı ve Türkiye’ye yönelik yaptırımları içeren tasarıyı eleştiren Erdoğan, "Bize ülkelerine girme yasağı koyanların iyi düşünmesi lazım. Bu siyasetten zerre kadar nasibini alan insanlara yakışır mı? Bir ülkeye, bir devlete bu yakışır mı?" dedi.

Partisinin grup toplantında konuşan ve gündemdeki konulara değinen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Senato'ya sunulması beklenen yaptırım paketindeki 'vize kısıtlaması' maddesini eleştirdi.

Erdoğan, “Bize ülkelerine girme yasağı koyan ülkeler var onların da iyi düşünmesi lazım. Bu ne demektir? Türkiye gibi bir devlete siz ülkenize girme yasağı koyacaksınız. Bize düşen nedir? Hayırlı olsun. Gelmezsek ne olur? Batar mıyız? Biter miyiz? Böyle bir şey mi var? Çok mu meraklıyız? Ve düşünün şahsıma, aileme, 3-4 tane bakan arkadaşıma vize yasağı koyuyorlar. Bu siyasetten zerre kadar nasibini alan insanlara yakışır mı? Bir ülkeye, bir devlete bu yakışır mı? Siyaset, duygusallık sanatı değildir” diye konuştu.

Yaptırım tasarısı neler içeriyor?

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı’na tepki olarak bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Perşembe günü (yarın) ABD Senatosu'na sunulması beklenen yaptırım paketinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın ABD'deki mal varlıklarının durdurulması ve Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine vize kısıtlaması getirilmesi maddeleri yer alıyor.