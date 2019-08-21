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Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na davet yok

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AKP'nin kuruluş yıldönümü etkinliğine Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu davet edilmedi. AKP Sözcüsü Ünal "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" dedi.
Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na davet yok

AKP'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan davet edilmedi.

Konuyla ilgili konuşan AKP Sözcüsü Mahir Ünal “Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez” dedi.

BABACAN İSTİFA ETTİ AMA DAVUTOĞLU HALEN AKP ÜYESİ

Davet gitmeyen isimlerden Ali Babacan, geçtiğimiz ay yaptığı yazılı bir açıklama ile kurucusu olduğu AKP’den istifa ettiğini duyurmuştu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise kurucusu olduğu AKP’ye, Cumhurbaşkanlığının ardından ‘resmen’ dönmemişti. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile halen AKP üyesi.

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