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Erdoğan'dan ABD'ye: "Krizi Büyükelçi çıkardı, biz size muhtaç değiliz"

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Erdoğan'dan ABD'ye: "Krizi Büyükelçi çıkardı, biz size muhtaç değiliz"
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington ile yaşanan vize krizini ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın çıkardığını söyledi. Erdoğan ABD'ye hitaben, "Biz size muhtaç değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Amerika'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD'nin göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alma kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Dışişleri bakanımı aradım, 'Onların aldığı karar neyse, karar metni neyse aynını onlara iade edeceksiniz, aynı uygulamayı başlatacağız' dedim. Çünkü biz bir kabile devleti değiliz."

'Biz size muhtaç değiliz'

ABD'ye hitaben "Biz size muhtaç değiliz" diyen Erdoğan, Washington'a yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Sizden parayla silah istediğimizde 'Kongre' diyorsun ama terör örgütü üyelerine tırlarla ve bedava silah veriyorsun. Neden? Türkiye'yi güneyden kuşatmak için.

"Bunlar bizi görmez sağır sanıyorlar, çünkü böyle alışmışlar. Ancak böyle bir Türkiye yok artık. Uluslararası rekabete uyacak bir Türkiye var.

"Buradan bakanımıza da söylüyorum. Sig Sauer diye silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak. Kendi silahımızı kullanacağız. Bunlar Türk milletine diz çöktürme planlarıdır."

'Krizi temsilciler çözecek'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise bugün yaptığı açıklamada ABD ile vize krizinin çözülmesi için iki ülkeden temsilcilerin bir araya gelip birlikte çalışmalarını kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

ABD Büyükelçiliği'nin Pazar akşamı Türkiye'de göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmasının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de benzer bir açıklama yapmıştı.

Türkiye de ABD vatandaşlarına uyguladığı vize ve e-vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Hafta başında da ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kişinin daha ifadeye çağırıldığı, bu kişinin eşi ve çocuğunun da gözaltına alındığı duyurulmuştu.

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