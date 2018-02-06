  • BIST 115.457
  • Altın 161,571
  • Dolar 3,7773
  • Euro 4,6530
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın

»
Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın
Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun Münbiç'e kadar süreceğini söyledi ve ABD'ye Münbiç'ten çıkmaları çağrısında bulundu:

"Bunu görüyor mu Amerika? Sayın Obama da doğru konuşmadı şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor. Bize “Münbiç’ten çıkacağız” dediler. Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD’yi, YPG’yi, PKK’yı. Biz Münbiç’e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunun İdlib ile devam edeceğini belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Ne demek ne zaman bitireceksiniz ya? Bize ne zaman bitireceksiniz sorusunu soranlara diyorum ki siz Afganistan’daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Siz Irak’taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu. Hala oradasınız."

"Türkiye’ye böyle bir sıkıntınız sizin yok. Sınırdaş değilsiniz, komşu değilsiniz. Ne işiniz var oralarda? Ama bizim 911 kilometre sınırımız var ve bugüne kadar 700’ü aşkın sınırdan Suriye tarafından terör örgütlerinin taciz atışıyla karşı karşıya ve yüzü aşkın şehidimiz var."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erdoğan'ın tarihi Vatikan ziyareti başlıyor05 Şubat 2018 Pazartesi 10:56
  • CHP kurultayının ikinci gününde korsan liste 'savaşı'04 Şubat 2018 Pazar 18:53
  • Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22.2 milyona çıktı04 Şubat 2018 Pazar 15:35
  • İstanbul'da lodos nedeniyle bir gemi karaya oturdu04 Şubat 2018 Pazar 15:32
  • Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği CHP Kurultayı ikinci gününde04 Şubat 2018 Pazar 15:29
  • Erdoğan: AB'ye tam üyelik istiyoruz04 Şubat 2018 Pazar 15:28
  • Muharrem İnce: CHP'de tuzu kurular var sığınmışlar 3,5 belediyeye; ben bundan memnun değilim03 Şubat 2018 Cumartesi 16:07
  • CHP’nin 36’ıncı Olağan Kurultayı bugün yapılıyor03 Şubat 2018 Cumartesi 13:23
  • Türkiye'deki doktor gözaltılarına AB'den tepki03 Şubat 2018 Cumartesi 13:19
  • Sosyal medyadan Erdoğana'a hakaret eden 3 kişiye gözaltı03 Şubat 2018 Cumartesi 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti