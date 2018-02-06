Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun Münbiç'e kadar süreceğini söyledi ve ABD'ye Münbiç'ten çıkmaları çağrısında bulundu:

"Bunu görüyor mu Amerika? Sayın Obama da doğru konuşmadı şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor. Bize “Münbiç’ten çıkacağız” dediler. Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD’yi, YPG’yi, PKK’yı. Biz Münbiç’e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunun İdlib ile devam edeceğini belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Ne demek ne zaman bitireceksiniz ya? Bize ne zaman bitireceksiniz sorusunu soranlara diyorum ki siz Afganistan’daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Siz Irak’taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu. Hala oradasınız."

"Türkiye’ye böyle bir sıkıntınız sizin yok. Sınırdaş değilsiniz, komşu değilsiniz. Ne işiniz var oralarda? Ama bizim 911 kilometre sınırımız var ve bugüne kadar 700’ü aşkın sınırdan Suriye tarafından terör örgütlerinin taciz atışıyla karşı karşıya ve yüzü aşkın şehidimiz var."