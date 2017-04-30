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Erdoğan'dan ABD'ye YPG eleştirisi

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Erdoğan'dan ABD'ye YPG eleştirisi
Türkiye Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan referandumu sonrasında yurt dışına yapacağı ilk ziyaret öncesinde havalimanında açıklama yaptı. Erdoğan konuşmasında ABD'nin YPG ile ittifakını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket etmeden önce düzenlediği basın toplantısında  Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdi. Erdoğan, "Ne yazık ki bu konvoylarda her iki ülke bayraklarının, ülke de demeyeceğim YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içerisinde tabii Amerika'nın bayraklarının olması, dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabii 16'sında yapacağımız ziyarette Sayın Başkan'a buyrun diyeceğiz göstereceğiz ve madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunları göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele ortak bir platformda yürümezse bugün bize yarın başkasına olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ABD'nin YPG ile ittifakını eleştirdiği konuşmasında, Türkiye ve ABD'nin müttefik olduğunu ancak ABD'nin tavrı değişmediği müddetçe Türkiye'nin kendi kararlarını kendisinin vereceğinin altını çizdi.

Erdoğan televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu geleneğin, buna gelenek diyorum, çünkü Sayın Obama döneminden başlayan bir süreç şu anda henüz devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki bu sıkıntı böyle devam edecektir hem de kendileri rahatsız olacak. Bizler de iki NATO'nun ortak ülkesi, stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu ifademi tekraren kullanıyorum. Karaçok'ta ne olduysa, Sincar'da ne olduysa artık biz bunlara devam etmek durumunda kalacağız. İşte dün de söylediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kast ediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine herhalde tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz ama bilecekler ki Türk Silahlı Kuvvetleri her an buralara gelebilir."

Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin (TSK), 25 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesine ve Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği hava operasyonunda 18 YPG'li ile beş Peşmerge'nin öldüğü açıklanmıştı. Bağdat ve Şam operasyonu kınamıştı.

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