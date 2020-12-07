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Erdoğan'dan AB'ye: Elimizi havada bırakmayın

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Erdoğan, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bölge ülkeleri ve Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesini isteyerek "Muhataplarımızdan, Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz" dedi.
Erdoğan'dan AB'ye: Elimizi havada bırakmayın

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video aracılığıyla yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını tartışan Avrupa Birliği'ne (AB) eleştiriler gönderdi.

"AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir" ifadelerini kullanan Erdoğan, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bölge ülkeleri ve Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerisinin hâlâ masada durduğunu belirterek "Muhataplarımızdan, Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz" dedi.

Son yıllarda başta enerji olmak üzere Avrupa, Afrika ve Ortadoğu eksenli tüm tartışmaların odağında Doğu Akdeniz'in yer aldığını dile getiren Erdoğan, "Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır" bilgisini paylaştı.

"Türkiye'nin tribünden izlemesi mümkün değil"

"Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesinin mümkün olmadığını" ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz, biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz" diye konuştu

"Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınması" gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Sağduyu, samimiyet ve aklıselimle hareket edildiğinde, herkesin hakkını koruyan, kazan-kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

AB'den yaptırım mesajı

10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilecek. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçen hafta zirve gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada, AB'nin Ekim ayında sorunları gidermek ve ilişkileri iyileştirmek için Doğu Akdeniz sorunu konusunda Ankara'ya el uzattığını söylemiş, ancak Türkiye'nin tek taraflı davranmaya ve düşmanca söylemler kullanmaya devam ettiğini dile getirmişti. Michel sözlerini "Elimizdeki tüm imkanları kullanmaya hazırız" şeklinde sürdürmüştü.

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