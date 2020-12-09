Erdoğan'dan AB'ye: Yaptırımlar çok da ırgalamaz

Erdoğan, AB'nin Türkiye'ye karşı yaptırım planıyla ilgili "Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz" diye konuştu. Erdoğan, ABD ile ilişkiler konusunda da Biden'ı beklediklerine işaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-11 Aralık tarihlerindeki zirvede Avrupa Birliği (AB) liderlerinin karara bağlayacağı Türkiye'ye yaptırım planı ve ABD ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Erdoğan, AB zirvesiyle ilgili olarak "Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz" ifadesini kullandı. AB'nin aslında Türkiye'ye 1963'ten beri yaptırım uyguladığı ve AB'nin hiçbir zaman dürüst davranmadığı eleştirisinde bulunan Erdoğan, "Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bu güne sabrettik, sabrediyoruz" dedi.

Türkiye'ye destek veren lider olduğuna işaret eden Erdoğan, "Dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in zirve öncesi "Ankara ile masaya oturmaya hazırız" mesajina da "Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar" yanıtını verdi. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki haklarına korumaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini "Taviz vermemiz asla mümkün değildir, eğer Yunanistan dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz" şeklinde sürdürdü.

ABD ile ilişkiler

Gazetecilerin ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, Biden'ı Barack Obama döneminden tanıdığını, hatta rahatsızlığında Biden'ın evini ziyaret ettiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye ve ABD'nin NATO müttefiki olduğuna işaret etti.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundaki yaklaşımlarını doğru bulmadıklarını kaydeden Erdoğan, şu anda açıklama yapmanın erken olduğunu vurgulayarak "Görevi üstlensin, sonra Sayın Biden ile oturup bazı şeyleri konuşacağız" diye konuştu.