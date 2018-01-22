ERDOĞAN'DAN 'AFRİKA'YA ‘İŞGAL’ TEPKİSİ

22 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

AFRİKA GAZETESİ'NE TEPKİ GÖSTERDİ

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'a da mesaj verdi ve Afrika Gazetesi'ne tepki gösterdi. Erdoğan "Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir." dedi.

"KUZEY KIBRIS'TA PESPAYE GAZETE AHLAKSIZCA BAŞLIK ATMIŞ"

A HABER ve SABAH'ın haberine göre Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında şunları söyledi: "Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıs'lı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevabı vermeleri lazım."