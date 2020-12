Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararı hakkında açıklama

T.C. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. İBB'nin Şeb-i Arus programına tepki gösteren Erdoğan, "Kuran'ı Kerim'i Türkçe okutmak üzere bir garabet İstanbul'da sahnelendi" dedi. Erdoğan, konuşmasında 2021 yılı kredi ve burs miktarlarını da açıklayarak, "Lisansta bu rakamı 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

2021 BÜTÇESİ

Meclis'te kabul edilen 2021 bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Artık bütçe iktidarı ve muhalefeti ile tüm Meclis'in, tüm milletin bütçesi haline gelmiştir. Bütçemize katkı sunan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bu bütçe 83 milyon vatandaşımızın her birine hizmet edecek bir belgedir. Bu yıl koronavirüs salgını etkisinde hazırlanması sebebiyle 2021 bütçesi ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Önemli olan bütçe tartışmalarının ahlaki, yapıcı bir zeminde yürümesidir. Fikri olan fikrini söyler, fikri olmayan ise yalanla kendini göstermeye çalışır. Bu yönteme başvuranlar da olduğunu üzüntüyle gördük. Şahsımıza, partimize, hükümetimize ahlak sınırlarını aşarak saldıranların yaptıkları içlerindeki kini dışa yansıtmaktan ibarettir.

Her gün yeni bir yalan söyleyen, hiç utanmadan bir sonraki yalana geçen, bazen eski yalanları tekrarlayan bu zihniyetle hiçbir yere varamayız. Bu yalanları milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak resme herkesin inanmasını bekliyorlar. Herkes hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Bunlar kendilerini hala herkesi karşılarında hizaya diktikleri tek parti devrinde sanıyorlar. Öğretmen CHP'liyse makbul, değilse kötü. Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa iyi vermiyorsa cahil. Polis CHP'nin arzusu istikametinde hareket ediyorsa aferin, kanunlara göre davranıyorsa zorba.

CHP'DEKİ 'TECAVÜZ' İDDİALARI

Demokraside asıl olanın tehditler yağdırmak değil ülkeye ve millete hizmet etmek olduğunu da bu hatırlatmanın üzerine eklemeliyiz. Hiç değilse dayanışma, paylaşma ruhumuza saygı gösterseler ona da razıyız. Salgın döneminde yapılan hayırlı işleri lekelemek için canhıraş çaba içindeler. Partilerinin içini ur gibi saran taciz vakalarına karşı yalan çırasını yükselterek gündem saptırmaya çalışanlar beyhude yere çırpınıyorlar. Taciz, hırsızlık, tecavüz iddialarından temizlenmeden CHP'nin milletin önüne çıkmaması lazım. Gün geçmiyor ki taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım. Milletimize olan saygımız gereği bu gerçekleri her fırsatta ifade etmeliyiz. Her yerlerini saran taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'VERGİ' SÖZLERİ

Dün uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına, bunlara vergi. Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz demek bu. Ya sen ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır ya? O zaman gel şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Bir de organ mafyasını da kur hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Vergi konusunda da maliyeden tecrübesi var, bu adımı atarsa belki bir işe yarar.

"KURAN'I TÜRKÇE OKUTMAK GARABETİ İSTANBUL'DA SERGİLENDİ"

Kendilerini ülkenin ve milletin değerleriyle barışmış göstermek için 40 takla atanların her frsatta nasıl tek parti faşizmine döndüklerini örnekle görmek mümkündür. Mevlana'nın Vuslat yıl dönümü töreni adı altında geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Kuran'ı Kerim'i Türkçe okutmak üzere bir garabet İstanbul'da sahnelendi. Asıl zihniyetin Ayasofya'nın ibadete açılmasından, Çamlıca Camii gibi abide eserlerin ülkemize kazandırılmasından duyduğu rahatsızlığı da unutuyor değiliz. Dinimizin temel kaynaklarında hükümler ve usuller açıkça ortadadır. İnanıyorsanız yaşatırsınız, inanmıyorsunuz inanç sahiplerini rencide edecek yollara başvurma hakkının olmadığını bileceksiniz. Biz, hayatımız boyunca kimsenin kökeni ile, inancı ile, meşrebi ile uğraşmadık. Kimsenin de inancımıza, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Her türlü dersi, her türlü hesabı bunlar elbet alacak. Korkarız bu işin sonu, İstiklal Mahkemeleri'ni yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır. Milletimizin değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı hoş görmeyiz. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizin enerjisini bu tür konularla heba edenlerin bir kez daha aynı oyunu oynamalarına izin vermeyeceğiz.

PKK'dan FETÖ'ye kadar terör örgütlerini üzerimize salanlarla içeride bunların borozanlığını yapanların ipi aynı ele çıkıyor. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında aylarca Meclis'te grup kürsülerinden terör örgütünün montaj kaseti görüntülerini yayınlayanlara bu görevi verenleri biliyoruz. Biz bu zihniyeti gayet iyi tanıyoruz. PKK'lı teröristleri 'hendek kazan arkadaşlar' olarak tanımlamaktadır bu zihniyet. Bu zihniyet, FETÖ'cüleri haklarını arayan mağdurlar gibi göstermeye çalışanlardır. Ülkemize yurt dışından ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu ile irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü bu zihniyet.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Dağlık Karabağ'a uzanan geniş bir coğrafyada son derece çetrefil meselelerle yüzleştik. Kardeşlerimizin onurunu, ülkemizin menfaatlerini kimseye çiğnetmedik. Zalimler karşısında asla baş eğmedik. Bugün Türkiye denilince akla ilk insanlık, adalet, haysiyetli bir dış politika geliyor.

Amerika, Rusya, Fransa 30 yıldır bu işi çözemediler. Azerbaycanlı kardeşlerimiz sonunda kararı verdi kendi göbeği kendileri kestiler ve topraklarına kavuştular.

AB'nin de Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulması gerektiğini düşünüyoruz. Amerika'nın yeni başkanı sayın Biden'ın da ilişkilere gereken özeni göstereceğine inanıyorum. Bize bir adım gelene biz hep koşarak gittik. Uzattığımız eli tutan tüm dostlarımızla birlikte barış, adalet için çalışmayı sürdüreceğiz. Günümüzün çatışmacı ilişkiler denkleminde bu altın oranı yakalamanın zor olduğunu biliyoruz ancak Türkiye zoru başarak stratejik akla sahiptir.

2021 KREDİ VE BURS MİKTARINI AÇIKLADI

Bugün üniversite öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Lisansta bu rakamı 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

AİHM'in mahmemesi bizim mahkememiz yerine geçecek karar vermez. Buradaki kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir. Bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai uygulama yapmıştır. Tamamiyle bu adımlar siyasidir. İstisnasını bir kenara bıraksak bile, Selahaddin Demirtaş’la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya’daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir. Tahliyenin istenmesi çifte standarttır, iki yüzlülüktür. Buradaki tartışmanın konusunun AP'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile içli dışlı olan, elinde onlarca masumun kanı olan siyasetçi maskeli bir kişi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. AİHM böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Bilmiyorsa, biz bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu şahıs siyasi söylemleri ile değil, terör emri ile onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletimizin gözünde suçludur.