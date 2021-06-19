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Erdoğan'dan AK Parti'ye: Birbiriniz aleyhinde konuşmak yok

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da AK Parti toplantısında yaptığı konuşmada partililere, "Birbiriniz hakkında aleyhte konuşmak yok. Bırakın giden gitsin" dedi.
Erdoğan'dan AK Parti'ye: Birbiriniz aleyhinde konuşmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu. Partililere, "Birbiriniz hakkında aleyhte konuşmak yok" uyarısı yaptı. "Bırakın giden gitsin" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ: Antalya'yı da, Antalyalıları da ve Antalya teşkilatımızı da gerçekten özlemişiz. Bu coğrafyanın evlatları olan bakanlarımızla, milletvekillerimizle, il ve ilçe teşkilatlarımız ile Antalya için gece gündüz çalışıyoruz. Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen Antalya'mız gelişmeye devam ediyor.

RUSYA'DAN YOLCULAR GELMEYE BAŞLAYACAK: Aşılama çalışmalarımız da son hızla devam ediyor. Turizm sektörü bakımından kritik önemdeki ülkeler yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarını esnetmeye başlıyor. Salı gününden itibaren Rusya'dan yolcular gelmeye başlayacak. Almanya da aynı şekilde. İngiltere'de biraz sıkıntı var. Boris Johnson ile görüştüm, İnşallah oradan da yakın zamanda seyahat kısıtlaması kalkacak. Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir. Bugün Antalya'da hükümet yatırımları konusunda en ufak bir duraksama söz konusu değildir. Ama yerel yönetimlerde durum hiç de iç açıcı değildir. İşte en ufak bir su parası sıkıntısını duyduk.

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