Erdoğan'dan Akşener'e: Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor, sen de aynı yola düşebilirsin

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Denizli'de düzenlediği mitingdeki sözleri nedeniyle hesaplaşacağını söyledi. Erdoğan, Akşener'e "Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Elazığ'da konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Siyaset kutuplaştırmak için değil; gönülleri buluşturmak için yapılır.

Bu millet, yalanlarıyla iftiralarıyla siyaseti kirletenleri görmüştür.

Hamd olsun yaşantımızla, kişiliğimizle fikirlemizle 82 milyonun karşısındayız.

Milletini ihanet edenleri de gördük Bay Kemal gibi. Yalancı yalancı. Kılıçdaroğlu'na açtım davaları kazanıyorum. Kazandığım paraları da Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim.

3-5 oy için terör örgütlerine taşeronluk yapanları gördük. Yasaklar sürsün diye Anayasa'nın kapısında nöbet tutanları da gördük.

Bizim insanımız yeri, zamanı geldiğinde sandıkta kimi tasfiye edeceğini çok iyi bilir.

CHP Genel Başkanı'nın akşam başka sabah başka yalanlarından bıktık. Bay Kemal'in yalanlarına hanfendi de katıldı. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak.

Benim vatandaşıma eğlence olsun diye terörist denmez; bunun adı hadsizliktir.

Hanımefendi milletvekili de değil onunla hemen hesaplaşacağız, ağır olacak.

Sen Erdoğan'ın ağzından halkına terörist dediğini ispatlayamazsın. Ödeyeceksin. Ortağın hesabını ödüyor. Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin.

Kandil'e, Pensilvanya'ya, PYD'ye tek bir cümle kuramıyorlar.

Mardin'e hızlı trenden bahsettim. Benden sonra şu Kürdistan'dan bahseden terbiyesiz var ya, 'Buraya hızlı tren yapacakmış, ne gerek var hızlı trene' diyor. Hızlı tren benim Kürt kardeşime çok mu? Niye hızlı trene binmesin.