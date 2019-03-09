  • BIST 101.538
  • Altın 227,108
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Erdoğan'dan Akşener'e: Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor, sen de aynı yola düşebilirsin

»
Erdoğan Elazığ'da konuştu
Erdoğan'dan Akşener'e: Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor, sen de aynı yola düşebilirsin

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Denizli'de düzenlediği mitingdeki sözleri nedeniyle hesaplaşacağını söyledi. Erdoğan, Akşener'e  "Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Elazığ'da konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Siyaset kutuplaştırmak için değil; gönülleri buluşturmak için yapılır.

Bu millet, yalanlarıyla iftiralarıyla siyaseti kirletenleri görmüştür.

Hamd olsun yaşantımızla, kişiliğimizle fikirlemizle 82 milyonun karşısındayız.

Milletini ihanet edenleri de gördük Bay Kemal gibi. Yalancı yalancı. Kılıçdaroğlu'na açtım davaları kazanıyorum. Kazandığım paraları da Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim.

3-5 oy için terör örgütlerine taşeronluk yapanları gördük. Yasaklar sürsün diye Anayasa'nın kapısında nöbet tutanları da gördük.

Bizim insanımız yeri, zamanı geldiğinde sandıkta kimi tasfiye edeceğini çok iyi bilir.

CHP Genel Başkanı'nın akşam başka sabah başka yalanlarından bıktık. Bay Kemal'in yalanlarına hanfendi de katıldı. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. 

Benim vatandaşıma eğlence olsun diye terörist denmez; bunun adı hadsizliktir.

Hanımefendi milletvekili de değil onunla hemen hesaplaşacağız, ağır olacak.

Sen Erdoğan'ın ağzından halkına terörist dediğini ispatlayamazsın. Ödeyeceksin. Ortağın hesabını ödüyor. Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin.

Kandil'e, Pensilvanya'ya, PYD'ye tek bir cümle kuramıyorlar.

Mardin'e hızlı trenden bahsettim. Benden sonra şu Kürdistan'dan bahseden terbiyesiz var ya, 'Buraya hızlı tren yapacakmış, ne gerek var hızlı trene' diyor. Hızlı tren benim Kürt kardeşime çok mu? Niye hızlı trene binmesin.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için toplandı08 Mart 2019 Cuma 19:53
  • Mansur Yavaş anket sonucunu açıkladı: İster istemez inanıyorum08 Mart 2019 Cuma 14:07
  • Hulusi Akar, yeni askerlik sistemini açıkladı: 1 ay, 6 ay, 12 ay olacak08 Mart 2019 Cuma 14:01
  • Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan yaşamını yitirdi08 Mart 2019 Cuma 13:56
  • Bedelliye zam geldi!08 Mart 2019 Cuma 13:27
  • 10 soruda Türkiye neden S-400 alıyor08 Mart 2019 Cuma 12:30
  • Vatandaş krizden emin: TC Vatandaşlarının elindeki dolar tarihi zirveye yaklaştı08 Mart 2019 Cuma 10:48
  • Optimar'ın anketinden: 'Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi' diyenlerin yüzde 33.7'si, 'AK Parti' çözer diyor08 Mart 2019 Cuma 10:35
  • Pedofili yükselişte: 11 yaş altı kızlara cinsel taciz dört yılda iki katına çıktı08 Mart 2019 Cuma 10:01
  • 30 euro için turisti bıçakladılar08 Mart 2019 Cuma 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti