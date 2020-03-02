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Erdoğan'dan Avrupa'ya mesaj: Herkes bu yükten payına düşeni alacak

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Erdoğan'dan Avrupa'ya mesaj: Herkes bu yükten payına düşeni alacak
Erdoğan'dan Avrupa'ya mesaj: Herkes bu yükten payına düşeni alacak

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya seslenerek sığınmacılar konusunda "herkesin bu yükten payına düşeni alacağını" söyledi. Erdoğan, Suriye'de rejime yönelik operasyonların da süreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların sayısının "milyonlu rakamlara" ulaşacağını belirterek Avrupa'ya da "Herkes bu yükten payına düşeni alacak" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Suriye'deki gelişmeler ve sınır kapılarının açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dokuz yıldır sığınmacılara kapılarını açtığını hatırlatan Erdoğan, Avrupa'nın izlediği tutumu eleştirdi. Erdoğan, "Biz yıllarca, 'Suriye'de güvenli bölgeler oluşturalım, rejimden kaçan insanları burada iskan edelim' çağrısı yaptık. Bu çağrımıza hiçbir Avrupa ülkesi somut destek vermedi, katkıya yanaşmadı" şeklinde konuştu.

"Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı 100 bini aştı. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek" diyen Erdoğan, Avrupa ülkelerini işaret ederek "Şimdi hepsi de sınırlarımızı açtığımız için feryat ediyorlar" ifadesini kullandı.

"Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız ya da herkes bu yükten payına düşeni alacak" sözlerine vurgu yapan Erdoğan, "Lafa gelince destek beyanında bulunan diğer kimi devletlerin de aslında kıllarını bile kıpırdatmadan gelişmeleri takip ettiklerini" söyledi.

Rusya ve İran'a: Bizim sizinle derdimiz yok

Konuşmasında Rusya ve İran'a da seslenen Erdoğan, "Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesi ne toprak kazanma ne stratejik veya mezhebi üs edinme gayretidir. Biz Suriye'de, hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

İdlib'de "Meselenin sağduyu ve sulh yoluyla çözülmesini arzu ettiğimiz için operasyonları sınırlı şekilde sürdürüyorduk" diyen Erdoğan, "Bu amaçla diplomasi kanallarını son ana kadar etkin bir şekilde işletmek için çalıştıklarını" belirtti. "Ancak bizim bu hüsnü niyetimizin yanlış anlaşıldığını gördük" ifadesini kullanan Erdoğan, 27 Şubat itibariyle rejimin tüm unsurlarını hedef alacak şekilde operasyonları genişlettiklerini ve "Bahar Kalkanı Harekatı" adını verdiklerini de sözlerine ekledi. Suriye rejimine işaret eden Erdoğan, "Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç-gereç kayıpları, sadece bir başlangıçtır" sözlerine vurgu yaptı.

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