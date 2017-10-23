Erdoğan'dan Avusturya'ya: Böyle bir rezalet olabilir mi?

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya’da Türkiye’ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanı’nda köpeklerle aranmasına tepki gösterdi ve "Böyle bir rezalet olabilir mi?" diye sordu.

Erdoğan'ın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'nda yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle: Geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duruyorum. Bosna aşığı gazeteci Akif Emre kardeşimize de rahmet ve mafiret niyaz ediyorum. Buradan başta Aliya'nın ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Boşnak kardeşlerime başsağlığı dilemek istiyorum.

Aliya sadece bir siyasetçi, bir düşünür ve aksiyon adamı değildir. Merhum Aliya bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesi, fazlasıdır. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir. 'BAYANSA BAYAN POLİSE ARAT' Türkiye'ye gelecek olan batıdaki benim vatandaşıma kalkıyorlar, köpeğe üzerini arattırıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun, kendin arasana. Bayansa, bayan polisine arat. Niye? Çünkü bunların karakterinde, cibilliyetinde bu var ama bir Müslüman'da bu olamaz çünkü Müslüman zulmetmez. Terör estirenler Budistler. Hıristiyanların, Musevilerin içinden çıktığı zaman ses yok. Ama Müslümanların içinden çıktığı zaman yaygara büyük. Biz Müslümanların içinden de terörist çıksa, DEAŞ terörist diyoruz. Onlara karşı mücadele veriyoruz.



'AVRUPA, BOSNA'DA ÖLMÜŞ, SURİYE'DE GÖMÜLMÜŞTÜR' Avrupa, Bosna'da ölmüş, Suriye'de gömülmüştür. Sahile vuran masum çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır bunu böyle biliniz. Maalesef son 7 yılda kadim Avrupa değerleri bizzat bu değerlerin sahipleri tarafından itibarsız hale gelmiş, tek tek yok edilmiştir. 'MAZLUMLAR DEĞİŞSE DE ZULMÜ SEYREDEN DEĞİŞMEDİ' İnsan hakları, demokrasi, millet iradesi ve özgürlükler dün Boşnaklara çok görülüyordu. Bugün de Suriyelilere, Filistinlilere, Libyalılara lüks görülüyor. Mazlumlar ve zalimler değişse de zulmü tribünden seyredenler değişmedi, değişmiyor. 'YAPTIRIMLARLA BİZE DİZ ÇÖKTÜRECEKLERİNİ SANANLAR…' Biz kimsenin oyuncağı değiliz, olmayacağız. Biz birilerinin keyfine göre muamele edeceği kapı kulu değiliz, olmayacağız. Çünkü biz tıpkı Bosnalılar gibi, hürriyetin bedelini gencecik fidanlarını toprağa veren bir milletiz. Tehditlerle Türkiye'yi esir alacağını zanneden tarihlerinden haber gafillerdir. Yaptırımlarla bize diz çöktüreceklerini sananlar büyük bir yanılgı içerisinde olacağını anlayacaklardır. Ucuz ayak oyunlarına prim vermeyeceğiz.