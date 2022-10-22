Erdoğan'dan başörtüsü için referandum çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle hasret gidermenin mutluluğu içindeyim. Tarihe ismini 'seçkin insanların şehri' diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısıyla yoluna devam ediyor.

"MALATYA'YA 20 YILDA 33 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Malatya'nın bugünkü şehir merkezine ne derlerdi biliyor musunuz eskiden? Asbuzu...Malatya bugün de göreni kendini hayran bıraktıran bir şehir. Geçtiğimiz 20 yılda bu kadim şehrimize eser ve hizmetler kazandırmanın peşinde olduk. 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Yakışır Malatya'ya bu yatırımlar.

Sosyal yardımlarda 4 buçuk milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık.

Malatya'mıza ilk evim kampanyasıyla 2 bin 500 konut, ilk iş yerim kampanyasıyla 500 iş yeri daha kazandırıyoruz.

Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık. Geçtiğimiz günlerde çevre yolunu da hizmete açtık mı? Hayırlı olsun.

Bugün toplam yatırım tutarı 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını yapacağız. Malatya'ya elimiz boş gelmedik yine dolu dolu geldik.

Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 km'lik Hekimhan Yolu'nu, 8 tüneli ve 14 köprüsü ile birlikte resmen hizmete alıyoruz. TOKİ'nin yapımını tamamladığı 3 bin 482 konutu da bugün açıyoruz. 19 ayrı fabrikayı ülkemize ve şehrimize kazandırdık. Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü tebrik ediyorum. Türkiye'yi 20 yılda hep bir hayalimiz vardı, bu hayal milletimizi bir gün dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmaktı. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı gayeyle büyüttük.

Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle altık. Terör sorununu sınır ötesi çalışmalarla kaynağından kestik.

Eskiden terör sorunlarda bir numaraydı. Şimdi kaldı mı? Nereden nereye...Eskiden akşam 9'dan sonra sokaklara çıkılabiliyor muydu? Yarın Diyarbakır'a gidiyorum. Eskiden Diyarbakır'da akşam dışarı çıkılamazdı.

Dağları deldik, dağları... Biz Ferhat olduk, Şirin'e dağları delerek yolları açtık.

Üniversitesi olamayan ilimiz kalmadı. Artık profesörlerimiz, doçantlerimiz Hakkari'ye Iğdır'a gidiyorlar, yavrularımızı eğitiyorlar. Nereden nereye...

Yan gelip yatmakla bu iş olmaz.

Ayın 28'inde Ankara'da "Türkiye Yüzyılı"nı dünyaya duyuracağız. 5 başlığımız var; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme...

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı başörtüsü tartışmasını açtı. Biz kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye sınıflandırmadık. Ama birileri kafasında bu ayrımcılığı aşabilmiş değil. Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerimizde ikna odaları kurdular. O yavrularımızın başörtülerini başlarından çekerek aldılar. Ben kızlarımdan birini İstanbul'dan başka şehre gönderdim. Artık bunları yapamıyorsunuz. Şimdi kamu kurumlarında başı açık da var başı kapalı da var. Bu barışın, kardeşliğin simgesidir. Bunu biz başardık. Başörtüsü özgürlüğü için ne teklif ettim. Anayasa değişikliği...

İlk defa Malatya'da söylüyorum. Hadi sıkıyorsa, gel bu işi referanduma götürelim. Millete götürelim, kararı millet versin.

"SİYASET YÜREK, VİZYON VE CESARET İŞİDİR"

Türkiye'yi her alanda ne kadar değiştirirsek değiştirelim. Ülkemizdeki muhalefet zihniyeti ve üslubuyla eski Türkiye'de takılıp kaldı. Samimi olarak üzüntü duyuyorum. Baktık kendi başlarına aday çıkaramayacaklar biz önlerinş açalım dedik, hodri meydan seçimde karşımıza çık dedim. O ne anlamış biliyor musunuz, sanki ben ona TV'ye çık dedim. Biz meselenin aslını biliyoruz. Siyaset yürek, vizyon ve hepsinden önemlisi cesaret işidir.

Ya aday olup bizim karşımıza çık ya da adayın kimse onu bilelim.

Daha kendi adaylığını ilan etme veya adayını söyleme iradesinden mahrum olanlar Türkiye'nin hangi meselesine çözüm getirirler.

Faizi tek haneli rakamlara indireceğiz, faiz zulmünden yatırımcıları kurtaracağız.

VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Malatya Erhaç Havaalanı’nda il protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu kent merkezine kadar yolda toplanan vatandaşlar tarafından da sık sık durduruldu.

Yol boyunca geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok nokta da kendisini karşılamaya gelen vatandaşları konvoyunu durdurarak otobüsten selamlayan Erdoğan çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açılışta yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız, bir süredir konuşmalarında tarihi değer taşıyan şu iki kelimeye dikkat çekiyor: Türkiye Yüzyılı. Bu ifade alelade bir kelime değildir. Sağlıkta da Türkiye Yüzyılı'nı daha çok işiteceksiniz. Yapılan her yatırımla vatandaşlarımıza yepyeni hizmetler sunmaya çalışıyoruz." dedi.