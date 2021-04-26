Erdoğan’dan Biden’a ‘soykırım’ tepkisi: Mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır

ABD Başkanı Biden, coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz ve haksız açıklamalarda bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, öncelikli olarak kabinedeki değişikliklere değindi, yeni bakanlara görevlerinde başarılar diledi; önceki bakanlar hakkında sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınadıklarını belirtti.

ABD Başkanı Biden, coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz ve haksız açıklamalarda bulunmuştur. Hiçbir tarihi ve hukuki gerçeğe dayanmayan bu açıklamalar her vatandaşımız gibi bizi üzmüştür.

Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılmasını doğru bulmuyoruz, ama yarıştırılırsa bu yarıştan mutmain çıkacak tek milletiz.... Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatların araştırılması tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala cevap alamadık." Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılmasını doğru bulmuyoruz, ama yarıştırılırsa bu yarıştan mutmain çıkacak tek milletiz.... Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatların araştırılması tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala cevap alamadık."

ABD'nin de yer aldığı Minsk üçlüsünün gözü önünde 1 milyon Azerbaycanlı kardeşim sürüldü, soykırım diyen Karabağ'a baksın... Ermeni yalanlarını destekleyen çevreler, kendi tarihlerindeki utançları örtmenin peşindeler." ABD'nin de yer aldığı Minsk üçlüsünün gözü önünde 1 milyon Azerbaycanlı kardeşim sürüldü, soykırım diyen Karabağ'a baksın... Ermeni yalanlarını destekleyen çevreler, kendi tarihlerindeki utançları örtmenin peşindeler."

Ermeni iddialarıyla ilgili somut delil olmadığı gibi, uluslararası mahkeme kararları da mevcut değildir. Ortak tarih komisyonu teklifimiz var. Arşivlerimizi kapatmıyoruz, buyrun, gelin bakın." Ermeni iddialarıyla ilgili somut delil olmadığı gibi, uluslararası mahkeme kararları da mevcut değildir. Ortak tarih komisyonu teklifimiz var. Arşivlerimizi kapatmıyoruz, buyrun, gelin bakın."

ABD'nin attığı yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz. Yaşanan tartışmaların Ermeni toplumuna en küçük faydası olmadığı gibi, yeni sıkıntıların kaynağı haline gelebilir… Ermenistan ile de iyi komşuluğa dayalı bir ilişki geliştirmek istiyoruz. Karabağ'ın ardından yeni bir ilişki zemininin doğduğuna inanıyoruz. ABD'nin attığı yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz. Yaşanan tartışmaların Ermeni toplumuna en küçük faydası olmadığı gibi, yeni sıkıntıların kaynağı haline gelebilir… Ermenistan ile de iyi komşuluğa dayalı bir ilişki geliştirmek istiyoruz. Karabağ'ın ardından yeni bir ilişki zemininin doğduğuna inanıyoruz.