  • BIST 1.374
  • Altın 474,132
  • Dolar 8,2875
  • Euro 10,0185
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vaka

Erdoğan’dan Biden’a ‘soykırım’ tepkisi: Mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır

»
ABD Başkanı Biden, coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz ve haksız açıklamalarda bulunmuştur.
Erdoğan’dan Biden’a ‘soykırım’ tepkisi: Mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, öncelikli olarak kabinedeki değişikliklere değindi, yeni bakanlara görevlerinde başarılar diledi; önceki bakanlar hakkında sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınadıklarını belirtti.

ABD Başkanı Biden, coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz ve haksız açıklamalarda bulunmuştur. Hiçbir tarihi ve hukuki gerçeğe dayanmayan bu açıklamalar her vatandaşımız gibi bizi üzmüştür.

 
 Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılmasını doğru bulmuyoruz, ama yarıştırılırsa bu yarıştan mutmain çıkacak tek milletiz.... Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatların araştırılması tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala cevap alamadık."

Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılmasını doğru bulmuyoruz, ama yarıştırılırsa bu yarıştan mutmain çıkacak tek milletiz.... Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatların araştırılması tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala cevap alamadık."

 
 ABD'nin de yer aldığı Minsk üçlüsünün gözü önünde 1 milyon Azerbaycanlı kardeşim sürüldü, soykırım diyen Karabağ'a baksın... Ermeni yalanlarını destekleyen çevreler, kendi tarihlerindeki utançları örtmenin peşindeler."

ABD'nin de yer aldığı Minsk üçlüsünün gözü önünde 1 milyon Azerbaycanlı kardeşim sürüldü, soykırım diyen Karabağ'a baksın... Ermeni yalanlarını destekleyen çevreler, kendi tarihlerindeki utançları örtmenin peşindeler."

 
 Ermeni iddialarıyla ilgili somut delil olmadığı gibi, uluslararası mahkeme kararları da mevcut değildir. Ortak tarih komisyonu teklifimiz var. Arşivlerimizi kapatmıyoruz, buyrun, gelin bakın."

Ermeni iddialarıyla ilgili somut delil olmadığı gibi, uluslararası mahkeme kararları da mevcut değildir. Ortak tarih komisyonu teklifimiz var. Arşivlerimizi kapatmıyoruz, buyrun, gelin bakın."

 
ABD'nin attığı yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz. Yaşanan tartışmaların Ermeni toplumuna en küçük faydası olmadığı gibi, yeni sıkıntıların kaynağı haline gelebilir… Ermenistan ile de iyi komşuluğa dayalı bir ilişki geliştirmek istiyoruz. Karabağ'ın ardından yeni bir ilişki zemininin doğduğuna inanıyoruz.

ABD'nin attığı yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz. Yaşanan tartışmaların Ermeni toplumuna en küçük faydası olmadığı gibi, yeni sıkıntıların kaynağı haline gelebilir… Ermenistan ile de iyi komşuluğa dayalı bir ilişki geliştirmek istiyoruz. Karabağ'ın ardından yeni bir ilişki zemininin doğduğuna inanıyoruz.

 
 Biden ile Haziran'da yapacağımız görüşmede yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. Biz birbirimize yabancı değiliz. Sağ olsun, evimize kadar gelip bizi ziyaret etti... Bundan sonrasına yönelik nasıl adımlar atacağımıza bakmamız gerekiyor."

Biden ile Haziran'da yapacağımız görüşmede yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. Biz birbirimize yabancı değiliz. Sağ olsun, evimize kadar gelip bizi ziyaret etti... Bundan sonrasına yönelik nasıl adımlar atacağımıza bakmamız gerekiyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP’li başkan çocuk işçiyi, ‘küçük ustamız’ diye tanıttı26 Nisan 2021 Pazartesi 17:30
  • Türkiye'de Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı: Gündemde "tam kapanma" var26 Nisan 2021 Pazartesi 16:38
  • Tatar-Erdoğan görüşmesi tamamlandı26 Nisan 2021 Pazartesi 16:21
  • Rusya, Sputnik V'nin Türkiye'de Üretimi İçin Anlaştı26 Nisan 2021 Pazartesi 14:53
  • Tam kapanma olacak mı? Kabine toplantısı öncesi flaş açıklama26 Nisan 2021 Pazartesi 14:10
  • 5+BM Toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Başkanlığındaki Heyet Temsil Edecek26 Nisan 2021 Pazartesi 13:31
  • Türkiye’de Kripto Para Borsası Thodex Soruşturmasında Gözaltına Alınan 62 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi26 Nisan 2021 Pazartesi 12:40
  • Kalın, Türkiye'nin Biden'ın 1915 Açıklamasına Yanıt Vereceğini Açıkladı26 Nisan 2021 Pazartesi 12:20
  • T.C Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arası doktorların yeniden atanması için ilana çıktı26 Nisan 2021 Pazartesi 08:29
  • 24 Nisan: Ankara Biden'ın 'soykırım' açıklamasını nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?25 Nisan 2021 Pazar 22:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti