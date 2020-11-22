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Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki:Yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz" dedi.
Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki:Yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz" dedi. 

Erdoğan AK Parti'den 5 ilde kongresinde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: 

"Cumhur İttifakı’nın gidişinden memnunuz.

Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı, hükûmetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir.

İstikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele, kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizim yanımızda ya da dirsek teması halinde olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar bizim yüzlerce, binlerce insanımızın Kobani katliamının failleri hiçbir zaman, Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından savunulamaz.

CHP’nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere, siz gidin heykellerinizle, iç pazarlıklarınızla uğraşın.  Düşün bu ülkenin ve milletin yakasından diyoruz. Türkiye’yi dışarıya şikâyet ederek, dün söylediğini bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsran olacaktır.

Gezi eylemlerin organize edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve şu anda içeride olan bugün yarın savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız.

Vizyonumuzu kimse sorgulayamaz, aksini iddia edemez.

Kavalalarla hiçbir zaman biz bir arada olamayız, Kobani’yi unutamayız"

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