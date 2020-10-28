Erdoğan’dan Charlie Hebdo açıklaması: Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisinin kendisini hedef alan karikatürüne bakmadığını ifade etti. "Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım" diyen Erdoğan, “Ben neyim ki? Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten” dedi.

Sözlerine, "Tabi hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz" diye devam eden Erdoğan'ın, "Ülkemizde de bunların uzantıları olduğunu görüyor ve biliyorum. Hatta ve hatta bu parlamentonun çatısı altında olanları da biliyoruz" sözleri dikkati çekti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Charlie Hebdo’nun daha önce yayımladığı Hz. Muhammed karikatürünü hatırlatarak şunları söyledi:

"İslam ve Müslüman düşmanlığının, peygamber efendimize saygısızlığın özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında kanser gibi yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Fransa'da çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki? Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten. Üzüntün ve öfken şahsıma yapılan saldırıdan değil aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındadır. Tabi hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantıları olduğunu görüyor ve biliyorum. Hatta ve hatta bu parlamentonun çatısı altında olanları da biliyoruz. Peygamber efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir."