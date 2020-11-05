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Erdoğan’dan, CHP liderine: Sus da adam sansınlar

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Erdoğan’dan, ‘İzmir’e turistik gezi yaptı’ dediği CHP liderine: Sus da adam sansınlar
Erdoğan’dan, CHP liderine: Sus da adam sansınlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem sonrasındaki açıklamalarını gerekçe göstererek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi: “Sus da adam sansınlar.”

Lideri olduğu AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Ana muhalefetin başındaki zat beşinci gün deprem bölgesine yaptığı turistik gezide, ‘Bu kadar zaman oldu hala enkazlar kaldırılmadı’ diyor. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, beşinci gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı? Bildiğin iş için konuşursun, bilmediğin iş için neden konuşuyorsun? Sus da adam sansınlar. Sen İzmir milletvekilisin orada kalman lazım, şöyle bir uğrayıp gidiyorsun. Oradaki arkadaşlar hakkında ileri geri konuşuyorsun. (…)

Erzincan depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. CHP’nin sözcüsünün dedesi de içişleri bakanıydı. Kalkıp da geriye bakıp neler olmuş bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet, kalkıyor bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor.”

‘CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte olduğu gibi bu sefer de Kızılay’a verip veriştirdiğini’ belirten Erdoğan, çadır sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, “Yurtlar da hazır ama vatadandaşlarımız ilk günlerde çadırda kalmayı tercih ettiler” dedi.

 

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