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Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki: Kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler çıkardılar, bizim de yapacaklarımız var

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Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki: Kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler çıkardılar, bizim de yapacaklarımız var
Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki: Kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler çıkardılar, bizim de yapacaklarımız var

Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

CHP'li belediyelerden işçi çıkarılmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Belediyede kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler çıkardılar. Bizim de yapacaklarımız var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

-Bugün burada toplam yatırım tutarı 645 milyon lira olan 88 kalem hizmet ve  eserin açılışını yapacağız.

-Son 17 yılda Konya'ya eski rakamla 51 katrilyon TL yatırım yaptık. Konya'ya 42 bin kişilik stadyum, gençlik merkezleri ve spor kompleskleri inşa ettik.

-Seneye açacağımız şehir hastanesi bin 250 yatağıyla en büyük sağlık tesislerinden biri olacak.

-Nişasta bazlı şeker oranını bu yılın sonunda yüzde 2.5 indiriyoruz. Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar fiyatını ton başına 235 TL'den 300 TL'ye yükseltiyoruz.

-Belediyelerde kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler, çıkarıyorlar. Bizim de yapacaklarımız var.

-İstanbul'u sel götürüyor, başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor, başkandan ses yok. CHP'li belediyeler Kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler çıkardılar, bizim de yapacaklarımız var. İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında.

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