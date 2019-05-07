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Erdoğan'dan 'çözüm süreci' ve 'Binali Yıldırım' açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran'da yapılacak seçimde adaylarının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı. Erdoğan çözüm süreci iddiasına ilişkin ise 'Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil' dedi.
Erdoğan'dan 'çözüm süreci' ve 'Binali Yıldırım' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 23 Haziran'a kadar İstanbul'u vekaleten yöneteceğini açıklayan Erdoğan, "Bahçeli’yle az önce bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan'ı kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundum. Ortak miting şu anda onları görüşmüş değiliz. Bu arada bir araya gelip bu sürece değerlendirmemiz inanıyorum ki İstanbul için faydalı olacaktır. Şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey’dir" ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM SÜRECİ AÇIKLAMASI

Erdoğan çözüm süreci iddiasına ilişkin ise "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

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