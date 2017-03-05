Erdoğan'dan Deniz Yücel'e "ajanlık" suçlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. Alman makamlarını "terörü" desteklemekle suçlayan Erdoğan, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’i de "Alman ajanı" olarak niteledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Almanya’da iki bakanın katılacağı referandum etkinliklerinin iptal edilmesi ve tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Die Welt gazetesinin Türkiye’de tutuklanan muhabiri Deniz Yücel’i "Alman ajanı" olarak niteledi. Erdoğan Alman makamlarına atıfta bulunarak, "Bunlar Die Welt'in buradaki bir temsilcisi içeri alınmış, bundan dolayı değil. Bu kişi bir ay PKK'nın bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğunda saklanmıştır. Bir ay ve 'bunu bize teslim edin, yargılansın' dediğimizde de vermemişlerdir" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu bana Şansölye Merkel söylediğinde ben kendisine şunu söyledim. 'Sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor, bize ne diyorsunuz 'yargı bağımsızdır, tarafsızdır' diyorsunuz. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz, verin yargılansın.' Önce vermediler, sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı. Şu anda yüzlerce, binlerce terörist Almanya'da terör estiriyor".

ALMAN MAKAMLARINA "TERÖRE DESTEK" SUÇLAMASI

Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Almanya’da katılması planlanan referandum etkinliklerinin iptal edilmesine ilişkin olarak da "Düşünebiliyor musunuz benim Adalet Bakanım, hem resmi görüşmesini yapacak, hem de oradaki vatandaşlarımıza şu kampanyayı anlatacak, orası diyor 'otomobil parkına uygun değildir onun için müsaade edemeyiz' ve Adalet Bakanımızı konuşturtmuyorlar, Ekonomi Bakanımızı konuşturtmuyorlar. Ben video konferansla oradaki bir meydan mitingine katılacağım, anında, dünyada görülmemiş ya, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor ve benim orada konuşma yapmamı, video konferansla, engelliyor. Fakat Cemil Bayık'ı Kandil'den oraya bağlıyorlar ve Cemil Bayık orada konuşmasını yapıyor. Teröre yardım ve yataklık yapmaktan bunların yargılanması gerekir. Olay bu kadar açık ortadadır" diye konuştu.