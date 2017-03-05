 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Erdoğan'dan Deniz Yücel'e "ajanlık" suçlaması

»
Erdoğan'dan Deniz Yücel'e "ajanlık" suçlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. Alman makamlarını "terörü" desteklemekle suçlayan Erdoğan, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’i de "Alman ajanı" olarak niteledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Almanya’da iki bakanın katılacağı referandum etkinliklerinin iptal edilmesi ve tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Die Welt gazetesinin Türkiye’de tutuklanan muhabiri Deniz Yücel’i "Alman ajanı" olarak niteledi. Erdoğan Alman makamlarına atıfta bulunarak, "Bunlar Die Welt'in buradaki bir temsilcisi içeri alınmış, bundan dolayı değil. Bu kişi bir ay PKK'nın bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğunda saklanmıştır. Bir ay ve 'bunu bize teslim edin, yargılansın' dediğimizde de vermemişlerdir" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu bana Şansölye Merkel söylediğinde ben kendisine şunu söyledim. 'Sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor, bize ne diyorsunuz 'yargı bağımsızdır, tarafsızdır' diyorsunuz. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz, verin yargılansın.' Önce vermediler, sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı. Şu anda yüzlerce, binlerce terörist Almanya'da terör estiriyor".

ALMAN MAKAMLARINA "TERÖRE DESTEK" SUÇLAMASI

Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Almanya’da katılması planlanan referandum etkinliklerinin iptal edilmesine ilişkin olarak da "Düşünebiliyor musunuz benim Adalet Bakanım, hem resmi görüşmesini yapacak, hem de oradaki vatandaşlarımıza şu kampanyayı anlatacak, orası diyor 'otomobil parkına uygun değildir onun için müsaade edemeyiz' ve Adalet Bakanımızı konuşturtmuyorlar, Ekonomi Bakanımızı konuşturtmuyorlar. Ben video konferansla oradaki bir meydan mitingine katılacağım, anında, dünyada görülmemiş ya, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor ve benim orada konuşma yapmamı, video konferansla, engelliyor. Fakat Cemil Bayık'ı Kandil'den oraya bağlıyorlar ve Cemil Bayık orada konuşmasını yapıyor. Teröre yardım ve yataklık yapmaktan bunların yargılanması gerekir. Olay bu kadar açık ortadadır" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • RTÜK üç kanalın yayınlarını durdurmak için harekete geçti04 Mart 2017 Cumartesi 12:31
  • Binali Yıldırım: Abidik gubidik işler oluyor, hiç aklınıza gelmeyenler başbakan oluyor04 Mart 2017 Cumartesi 12:30
  • Açlık grevindeki hayvanseverler hastaneye kaldırıldı04 Mart 2017 Cumartesi 11:54
  • Çalıştığı iş yerinde vuruldu; annesini arayıp "Ben gidiyorum, hakkını helal et" dedi04 Mart 2017 Cumartesi 11:37
  • "Erdoğan, TÜSİAD yöneticilerine neler söyledi?"04 Mart 2017 Cumartesi 11:32
  • Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey: YPG'ye bu kadar bağımlı olmamalıyız; Türkiye'nin endişelerini anlıyorum04 Mart 2017 Cumartesi 11:06
  • Yeniçağ: AKP'li yöneticiler, bölge halkına "Evet çıkmazsa, evleriniz yapılmayacak" diyor04 Mart 2017 Cumartesi 10:56
  • ABD İnsan hakları raporunda Türkiye eleştirisi04 Mart 2017 Cumartesi 09:19
  • Almanya’dan sonra Hollanda: Çavuşoğlu’nun katılmayı düşündüğü mitinge izin yok04 Mart 2017 Cumartesi 09:06
  • Erdoğan, gazeteci Yücel’i ‘Alman ajanı’ ilan etti: Almanya teröre yardımdan yargılanmalı04 Mart 2017 Cumartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti