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Erdoğan’dan depremzedeye: Olanlar hep oldu, bunlar kader planının içinde olan şeyler

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Erdoğan, kendisiyle konuşan bir depremzedeye, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler" dedi. 
Erdoğan’dan depremzedeye: Olanlar hep oldu, bunlar kader planının içinde olan şeyler

10 ilin etkilendiği, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin 3. gününde merkez üssü Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kendisiyle konuşan bir depremzedeye, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Pazarcık İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alırken, depremzede vatandaşlarla da görüştü.

Erdoğan, kendisiyle konuşan bir depremzedeye, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler" dedi. 

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