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Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz

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Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz
Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: 

"Dünyadaki ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız Koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. İçerideki düşmanları söylemek istemiyorum. Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz. 

Türkiye, ekonomik olarak tırmanışta bunu görmek istemeyenler var.

Muharrem Bey’in de en tabii hakkıdır, eski bir siyasetçi olarak en doğal hakkı

Bahçeli’nin daveti doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir, en makul çizgide davettir."

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