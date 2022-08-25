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Erdoğan'dan dünyaya 'Suriye'ye operasyon' mesajı

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Bize "sakın ha" diye parmak sallayanları dikkate almıyoruz, mücadelemiz sürecek
Erdoğan'dan dünyaya 'Suriye'ye operasyon' mesajı

 

Rusya, "Suriye'de askeri gerilimin artırılması kabul edilemez; yeni harekâtı önlemek için Şam ile birlikte Türkiye'yle müzakere etmek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri harekat yapmasının kabul edilemez olacağını" söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Bize 'sakın ha' diye parmak sallayanları dikkate almıyoruz, mücadelemiz sürecek" açıklamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri harekât yapılabileceğinin sinyallerini vermesinden bu yana Moskova, olası harekâta karşı olduklarına dair birçok kez açıklama yaptı. Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı ile görüştükten sonra Vladimir Putin'in kendisine "Suriye'deki sorunları Şam'la çözme" mesajı verdiğini bildirmişti. Ankara geçen haftalarda Şam'la normalleşme sürecine girilebileceğine dair sinyaller verirken Erdoğan geçen hafta Ukrayna ziyareti dönüşünde gazetecilere, "Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Malazgirt Zaferi'nin 95. yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmada ise harekât sinyali verdi. 

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 km derinliğinde bir koridor ile güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya ilan ediyorum. 

Kendileri diledikleri zaman diledikleri yere harekât düzenleyip bize sakın ha deyip parmak sallayanların riyakârlıklarının farkındayız, bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız, kimsenin toprağında, birliğinde beraberliğinde gözümüz yok. Biz kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin, Türkiye'nin bu ilkeli ve adil mücadelesine söz söyleme hakkı yoktur. 

Türkiye'nin önünü 2 asırdır kullandıkları yöntemle artık kesemediklerini görenlerin 2023 yaklaştıkça yeni sinsilikler peşinde koşmaları boşuna değil, ama başaramayacaklar."

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