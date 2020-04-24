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Erdoğan’dan Ermeni Patriğine mektup

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Cumhurbaşkanı 1915 olaylarının yıldönümünde Türkiye Ermenileri Patriği'ne mektup gönderdi. Erdoğan “1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri'ni saygıyla anıyorum” dedi.
Erdoğan’dan Ermeni Patriğine mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 olaylarının yıldönümünde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mektup göndererek, Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini andığını söyledi. 

Mektupta, "Dünya halklarına büyük acılar yaşatmış Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri'ni saygıyla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Mektubun devamında Erdoğan, "Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Geçmişten yalnızca dostluk ve aynı yüksek insanlık ideali için güç alarak geleceği birlikte inşa etmek hepimizin ortak amacıdır” ifadesine yer verdi.

Koronavirüs nedeniyle halka kapalı anma

Koronavirüs salgını nedeniyle Ermenistan'da 1915 olaylarının 105'inci yıldönümünde yapılması planlanan törenlere kısıtlamalar getirildi.

Meşale alayı iptal edilirken, anmalar Perşembe akşamı sokak lambalarının karartılması ve kilise çanlarının çalınmasıyla başladı. Erivan'da yaşayanlar da evlerinin ışıklarını kapatıp, mum yakarak hayatını kaybedenleri hatırladı.

Bugün Erivan'daki anıta çiçek bırakan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise yaptığı konuşmada Türkiye'den özür taleplerini dile getirdi. Paşinyan, "Soykırım sadece bizim etnik kimliğimize karşı bir suç değil, tüm medeniyetlere karşı suç” dedi. "Türkiye yaptıkları için özür dilemedi” diyen Paşinyan, Erivan'ın Ankara'nın yaşanan katliamı "soykırım" olarak tanımasını talep ettiğini belirtti.

Ermenistan, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1,5 milyon Ermeninin "soykırıma" uğratıldığını söylüyor. "Soykırım" iddialarını reddeden Türkiye, o dönemde karşılıklı katliamlar sonucunda 300 bin ila 500 bin Ermeniyle bir o kadar Türkün hayatını kaybettiğini savunuyor. 2020 yılı itibarı ile dünyada aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Rusya ve Brezilya'nın da olduğu 32 ülkenin hükümet ve parlamentoları yaşananları soykırım olarak tanıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Olağanüstü Hal ilan eden Ermenistan'da bin 596 koronavirüs vakası görüldü. Ülkede 27 kişi koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

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