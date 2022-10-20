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Erdoğan’dan Ermenistan açıklaması: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli

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Ermenistan'ın işgali döneminde Karabağ'a verilen zarar hakkında açıklama yapan Erdoğan: "Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım. Bu suretle bunları köşeye sıkıştırmak lazım" ifadesini kullandı.
Erdoğan’dan Ermenistan açıklaması: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan’ın yanında olmaya hazırız.

* Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli.

ALİYEV’DEN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kendilerine karşı adaletsizlik yapmak isteyenlerin Türkiye ile Azerbaycan’ın müttefikliğini göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Aliyev, “Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir” ifadesini kullandı. 

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