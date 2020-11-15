Erdoğan'dan Ersin Tatar'a ' Saray önerisi'

Sarayda yaşayan Erdoğan'dan Ersin Tatar'a 'makam önerisi': "Uygun bir yerde Cumhurbaşkanlığı makamını da süratle inşa edelim. Zira bu tür makamlar farklı ülkelerin bakışını değiştirir."
Sarayda yaşayan Erdoğan'dan Ersin Tatar'a 'makam önerisi':— Yol TV (@YolTV) November 15, 2020
"Uygun bir yerde Cumhurbaşkanlığı makamını da süratle inşa edelim. Zira bu tür makamlar farklı ülkelerin bakışını değiştirir." pic.twitter.com/EZGhK0DwOd
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