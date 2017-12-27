Erdoğan'dan Esad'a terörist suçlaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a yaptığı ziyaret sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a "terörist" dedi ve Suriye'nin yeni döneminde "Esad'la yürümenin mümkün olmadığını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a "terörist" diyerek savaş sonrasında oluşturulacak düzende Esad'la hareket edilemeyeceğini söyledi.

Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Tunus Devlet Başkanı Beji Kaid Es-Sebsi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir" dedi.

Suriye'de Esad'la "yürümek kesinlikle mümkün değildir" diyen Erdoğan, sözlerini "Niçin? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi?" diyerek sürdürdü.

Türkiye, Suriye'de altı yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaştan Esad yönetimini sorumlu tutan ülkeler arasında yer alıyor. Ankara, Rusya ve İran'ın desteklediği Beşar Esad'ın ülkenin yeni döneminde koltuğunu korumasına karşı çıkıyor.

Suriye'deki savaşa diplomatik çözüm çabaları ise sürüyor. Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde Kazakistan'ın başketi Astana'da tarafların bir araya getirildiği müzakereler yapılıyor.

Astana'daki görüşmelerin yanısıra Rusya, Soçi kentinde muhalifler ile rejim güçlerini buluşturacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İslamcı Ahrar'uş Şam ve ABD destekli Mutasım Tugayı'nın aralarında yer aldığı Suriyeli muhalif gruplar, 20-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan kongreye katılmayacağını açıklamıştı.