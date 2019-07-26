Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum: Battık mı, bittik mi; hayır!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin olarak konuştu. Bunu bir tarihte dönüm noktası olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Dün MB faizlerde 425 baz puanlık bir düşüşe gitti. Peki ne oldu? Battık mı, bittik mi? Hayır! Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil" diye konuştu.

Yüzde 24 oranındaki faizi yüksek bulduğunu ve bu durumdan rahatsız olduğu belirten Erdoğan, görevden aldığı Murat Çetinkaya'ya ilişkin olarak da, "Rahatsızlığımızı maalesef o dönemlerindeki Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Ne dediysek hep oyalama taktikleriyle ilerlediler" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meclis'in yetkileri elinden alındı. Kurumların birbirine olan güveninden söz edilebilir mi? Devletin kurumları kendi görevlerini yaparlar. Bu kurumların bağımsızlığına sıcak siyasi müdahale edilmez. Merkez Bankası'nın itibarı sıfırdır" sözlerine sert bir dille yanıt veren Erdoğan, "Anlamak mümkün değil. Ya biz sana sorarak mı adım atacağız ya!" dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik 'tek adam' eleştirisine de yanıt veren Erdoğan, "Yahu biz tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. Ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ancak CHP eliyle yönetilir' diyen sizsiniz" diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'yi Rusya'dan S-400 alması sebebiyle F-35 programından çıkarma kararına da değinen Cumhurbaşkanı, "Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık. Siz yine de verecekseniz biz sizden de patriot alırız' dedik. Hâlâ vermiyor, farklı farklı öneriler getiriyorsunuz. Kusura bakmayın. Bütün tedbirlerimizin ideal şekilde almak zorundayız. F35, vermiyor musunuz? Peki. Kusura bakmayın, biz o konuda da tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz" sözlerini kaydetti. Erdoğan konuşmasının devamında, bu konuda Türkiye'nin çalışmalarını yaptığının altını çizerek, "Çünkü biz eli bağlı duramayız. Türkiye’de Bay Kemal ve dirsek teması olan adamları yok, Ak Parti var, Cumhur İttifakı var. Güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden, AKP'nin kurucularından Ali Babacan'ın partisinden istifasıyla netlik kazanmaya başlayan yeni parti iddialarına ilişkin olarak da parti mensuplarına, "Hiç bunlara kafanızı takmayın" diye seslendi. Erdoğan, "Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şimdi sorsam adını, sanını bilmezsiniz. Bu tür ihanetlerin peşinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından bölümler şöyle:

"Bugün AK Parti'nin kapısından giren herkese bu yol sonuna kadar açıktır. Bu makamlar kimsenin tapulu malı değildir. "

"Bugün de bölgemizde ve dünyada tüm çalışmalarımızı toprak fıtratına uygun olarak yürütmenin gayreti içindeyiz. Ak Parti'nin siyaset ve insan mayası da işte budur. Maya sağlam olunca ortaya çıkan kadro da ahlaklı, kaliteli oldu. Birlikte inşa ettiğimiz bu parti önümüzdeki yarım asırda da ülkemize hizmet edecektir."

"Ak Parti, halka tepeden bakan, kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen siyasetçilerin yeri değildir"

"Özellikle il ve ilçe başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu güne kadar partimizde görev alan her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, kendileriyle irtibatı asla kesmemenizi özellikle talep ediyorum. Ak Parti'ye gönül verenleri kucaklamak demek milletimizin yarısından fazlasını bu çemberin içine almak demektir. Geri kalan Kısıma ulaşmak çok daha kolay ve etkili olacaktır. Milletvekillerimizin seçim bölgelerindeki faaliyetlerini bu doğrultuda ilerletmeleri gerekiyor. Kalbine dokunmadığımız birey bizim değildir. Bu anlayışla vaktimizin büyük bir bölümünü bu hedefe ulaşmak için ayırmamız şarttır. Ak Parti halka tepeden bakan, kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen siyasetçilerin yeri değildir. Aksini düşünen varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir."

"Geçen bir ası boyunca sürekli yeni arayışların peşinde koştuk. 21. Asır yeniden yükselişimizin, dirilişimizin asrı olacaktır. Şayet bizler AK Parti kadroları olarak bu büyük şahlanışa öncülük edebilirsek ne mutlu bize. Bugüne kadar yaptıklarımızla Türkiye’yi her alanda kendi ayakları üzerinde duran, gerçek anlamda bağımsız bir ülke haline getirmeye çalıştık. Ak Parti teşkilatlarında görev alan bu heyecanı, bu kararlılığı görmek istiyorum. Rabbim ömür verdikçe kendim de bu yolda tüm gücümle yürümeye devam edeceğim. Hiç şüphe yok ki Allah doğruların yardımcısıdır. Kardeşlerim, seçimlerden 2 ay önce memleket işi gönül işi diyerek mahalli seçimlerde vaatlerimizi kamuoyuna ilan ettik. Gönül belediyeciliği ile AK Parti’nin yeni dönemde insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temellerini içeren bu belge 11 başlıktan oluşuyordu. Şehirlerimizi kendi hikâyelerine göre geliştirme talebimizi milletimizle paylaştık. Çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki tüm varlıklarla uyum sözü verdik. Doğrudan insana dokunan hizmetleri yaygınlaştıracağımıza ahdettik."

"Milletimiz de bize itibar etti. Tam 755 belediyede AK Partili kadroları yönetime getirdi. Kurulduğu günden beri sözümüzün eri olduk. Muhalefet adaylarının yaptığı gibi seçimlerde atıp tutup da üstüne yatmadık, sözümüzü yutmadık. Bakın şu anda hemen inkâra başladılar. Birçok verdikleri söz şu anda vermemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun bakalım önümüzde daha çok önemli süreç var. Ne yapacağınızı, ne yaptığınızı göreceğiz. AK Parti’nin belediye meclis üyeleri bulundukları her yerde denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır."

"Demokrasini gereği neyse AK Parti’nin parlamentoda da belediye meclislerinde de üyeler görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam edeceklerdir. Ne aldanan olacağız ne aldatan."

"Vatandaşlarımız dün sadece başını sokacak ev istiyordu bugün ise alt yapısıyla, parkıyla ve pek çok unsuruyla daha yüksek standartlarda yerleşim alanları talep ediyorlar. Bu AK Parti’nin kendisiyle yarıştığının ifadesidir. Evinde arabası bile olmayan benim halkım bugün bırakın bir arabayı birden fazla arabası var. Benim çiftçimin Anadolu’da dün traktörü yokken artık her yerde dün ortak kullanırken, kiralarken şimdi her evin bahçesinde traktör var. Bay Kemal'in işi sürekli yalan. Başka işi yok."

"Bunlar konuşuyor olabilir ama bizim söylediklerimizi yapma mecburiyetimiz var. Her ilçe başkanımızın bu ilkeleri yazıp masasının üzerinden eksik etmemesi gerekiyor. Bizde her belediye ve il başkanları toplantısında bu konunun takipçisi olacağız. Amacımız 2024 belediye başkanlığı seçimlerine kadar şehirlerimizde bu ilkeler doğrultusunda köklü bir değişimi gerçekleştirmiş olmaktır."

"Her toprağı şehit kanlarıyla sulanan bir ülkede yaşıyoruz. Milli bekamıza yönelik pek çok saldırıyı hamdolsun püskürttük. Suriye sahasındaki operasyonlarımızla, Afrin-Celabrus hattındaki çalışmalarımızla saldırıları bozduk. Kuzey Irak sınırlarımızda Pençe1-2 harekâtlarıyla ilk defa kalıcı çözümler buluyoruz. Bunu başarınca inşallah Kandil bir bir meselemiz kalmayacaktır.

"F-35’ten dışlanmak başta olmak üzere tehditlerin hiçbiri bizi alıkoymayacak"

"Eksik varsa ya da başarılı bir operasyonlar yerlerini de inlerinde etkisiz hale getirdik. PKK denen çıbanbaşını Kuzey Irak’tan atmadığımız sürece bu tür saldırılar ülkemizde devam edecektir. Amerika ile Suriye sınırlarımız boyunca yaklaşık 35 km derinliğinde ülkemiz kontrolünde güvenli bölge oluşturma görüşmelerimiz sürüyor. Rusya’dan satın aldığımız S-400 konusunda Amerika’nın aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020’de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35’ten dışlanmak başta olmak üzere tehditlerin hiçbiri bizi alıkoymayacağını bir kez daha ifade etmek isterim. Bu meselede Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalıdır. Biz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek peşindeyiz. Kendi hava savunma sistemlerimizi, harp alt yapımızı geliştirme konusundaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız."

"Cumhur İttifakı’nın lokomotifliğini yaptığı büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Eksikliklerimiz ve hatalarımız olabilir ama hiç kimse samimiyetimizden şüphe edemez. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların gerisinde de işte bu anlayışla hareket etmemiz vardır. Önümüzdeki dönemde de eksikliklerimizi gidererek, hatalarımızı düzelterek devam edeceğiz."

"İdlib'de de istikrarı sağlamak mecburiyetindeyiz. ne rejimin ne Amerika ne de Avrupa'nın böyle bir derdi olmayabilir ama bizim böyle bir şeye acil ihtiyacımız var. Dışarıdan ciddi hiçbir destek almamasına rağmen tüm insanlığın vicdanını ve ahlakını kurtarmıştır. 'Bu kadar mülteciyi besliyorsunuz, aferin' diyorlar. Diyorsunuz da siz de söz verdiğiniz parasal destekleri verin. Batı bu, ama biz Batı değiliz."

"F35 vermiyor musunuz? Kusura bakmayın başka yerlere döneriz"

"Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık. Biz aldık, alıyoruz, ama siz yine de verecekseniz biz sizden de patriot alırız dedik. Hâlâ vermiyor, farklı farklı öneriler getiriyorsunuz. Kusura bakmayın. Bütün tedbirlerimizin ideal şekilde almak zorundayız. F35, vermiyor musunuz? Peki. Kusura bakmayın biz o konuda da tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı ayrıca yaptık, yapıyoruz. Çünkü biz eli bağlı duramayız. Türkiye’de Bay Kemal ve dirsek teması olan adamları yok, Ak Parti var, Cumhur İttifakı var. Güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."

"Kıbrıs'ta garantör ülkeyiz"

"Kıbrıs’ta biz garantör ülkeyiz. Yunanistan garantör ülke, İngiltere de. Avrupa Birli adeta bir gözlemci ama hiçbir zaman da üzerine düşeni yapmamıştır. Burgenstock görüşmelerini unutmama. Kamuoyu araştırması ile ilgili oradan karar çıktığında da Kıbrıs’ta yapılan bu referandumda Türkler yüzde 67 evet dedi, karşı taraf da yüzde 75 hayır dedi. Hayır diyenleri aldılar, evet diyenleri almadılar. Hiçbir zaman sözlerimizi tutmadınız. Aynı şeyi maalesef F35 konusunda da sürdürüyorlar. Böyle bir adım atılırsa biz bir kabine devleti değiliz. Bir kabile hiç değiliz. Biz 2000 yıllık bir tarihe sahip bir TC devletiyiz. Dolaysıyla da savunma sanayiinde yüzde 70 imkana yerli ve milli olarak sahibiz. Bunu yeterli görüyor musunuz? Yüzde 100’e doğru ilerleyeceğiz."

"İsrail’in yanında kim yer alıyorsa herkes bilsin ki biz onun karşısındayız."

"Türkiye hâlâ Avrupa’nın en kârlı dost adayıdır"

"Tam üyelik müzakerelerinde AB’nin verdiği sözleri açıkça çiğnediğini unutmadık. Mülteci meselesinde yükümlülüklerimiz yerine getirmesine rağmen karşı tarafın verdiği sözlerin üzerine yattığını biliyoruz. Bunun kesinlikle onlar tarafından gözden geçirilmesi ve yerine getirilmesi gerekir. Avrupa ülkelerinde giderek yükselen ırkçılık, Türk, İslam düşmanlığı bu yaşlı kıtanın geleceğini tehdit ediyor. Türkiye hâlâ Avrupa’nın en kârlı dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz yüz adım gideriz."

"Günümüzde ekonomisi güçlü olmayan ülkelerin egemenlik haklarını kullanma imkanı daha da giderek zorlaşıyor. Bu yüzden sıkıntıların çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Kredi derecelendirme kuruluşlarının bize karşı nasıl tavır takındıklarını hatırlayın. Bunların bir kıymeti yok onu da söyleyeyim. Bu kararlar siyasi, samimi değil. Aldılar da ne oldu. Biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. SWAP piyasasına ilişkin bazı düzenlemeler gerçekleştirdik. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk. Bankalarda bulunan Türk lirasının yurt içinde kalması sağlandı. Önemli derecede işlem yurt içinde gerçekleşti böylece. Bu kararlılığımız devam ediyor."

Erdoğan'dan faiz değerlendirmesi: Battık mı, bittik mi?

"Uzun zamandır yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için oldukça yüksek olduğunu savunuyorduk. Bundan ne kadar rahatsız olduğumu uzun yıllardır söyledim. Ama bunu maalesef o dönemlerindeki Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Ne dediysek hep oyalama taktikleriyle ilerlediler. Dün MB faizlerde 425 baz puanlık bir düşüşe gitti. Peki ne oldu battık mı, bittik mi? Hayır piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir. Biz bu konularda nereye bakacağız? Dünyaya bakacağız."

"Biz tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz"

"Şimdi bugün yüksek faizle hükümetimizi devamlı sigaya çeken Bay Kemal şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden rahatsız olmuş MB Başkanının alınmasından rahatsız olunmuş. Bunun itibarı sıfırdır diye bir açıklamada bulundu. Anlamak mümkün değil. Ya biz sana sorarak mı adım atacağız ya. Yeni yönetim sisteminden rahatsız beyfendi. Yahu tek adam, tek adam, tek adam diye bugün nakarat yapıyor ve bu tek adam benmişim. Yahu biz tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. Ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ancak CHP eliyle yönetilir' diyen sizsiniz.

Bu ülke güdümlü demokrasiyi CHP'den öğrenmiştir. İl başkanları valilik yapmıştır bunları da gördük. Biz tabii yolumuza devam edeceğiz ve; 'Hava alanı yaptıkları için övünüyorlar, kaça yaptıklarını ben bilmiyorum' ya sen o işlerden pek anlamazsın sen yalana devam et. Bunları benim halkım biliyor."

"Faiz oranlarının düşmesi bir süredir yavaşlayan ekonomimizin yeniden canlanmasını sağlayacaktır. Ben dün alınan faiz kararını tarihi bir dönüm olarak görüyoruz. Enflasyonun da düştüğünü göreceğiz. Bay Kemal Türkiye’de yüzde 63 faizle hükûmeti devralan biziz. Onu yüzde 4’e düşüren de biziz. Enflasyon yüzde 30’du, onu yüzde 7’ye düşüren biziz. Ama senin de katıldığın Gezi olaylarıyla, Soros’un da başı çektiği ülkemizi karıştırmak isteyenlerin de katıldığı o olayla çift haneli rakama yeniden çıktık. Siz bu ülkeye adeta miksersiniz. Ülkenin hayrına hiçbir şeyiniz yok. Öyle bir niyetiniz de yok. Türkiye aynı kararlılıkla ilerlemeyi sürdürecektir. Faizin de enflasyonun da nasıl düştüğünü izlemeye devam edeceğiz. Girişimcimin yatırım gücünün nasıl arttığını, piyasalardaki hareketlenmenin nasıl olacağını göreceksiniz."

"Geçmişinizde nasıl el pençe durduğunu biliyoruz"

"Bütün bunlarla beraber gerek önlemlerimiz, sıkı para ve maliye politikalarımızla birlikte birilerinin yüzde 40'ı bulacak dediği enflasyonda yüzde 15,7'yi yakaladık. Önümüzdeki aylarda çok daha düşük seviyelere gerileyeceğini gösteriyor gidişat. Bay Kemal TC'nin emir alır hale geldiğini söylüyor. Bay Kemal TC Hükûmeti bizim dönemimizde asla ve kat'â emir alan bir hükûmet olmamıştır. O sizin cibiliyetinizde var. Sizin geçmişinizde olanların Amerika'daki liderler karşısında nasıl el pençe durduğunu biz çok iyi biliriz. Biz bu güne kadar kimseden emir almadık. Masada oturduk, konuştuk.

Kılıçdaroğlu'mna: Emir almak senin cibiliyetinde var

Senin cibiliyetinde emir almak var. Senin o güvendiğin teröristler seni kurtaramayacaktır. Onlarla el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürümen seni kurtarmayacaktır. Şimdi onları inlerinde vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz. Senin adamların onların tabutlarını taşıyadursun bir şerefli insanlarımızın tabutuna el veririz. Başkasına değil. Utanmadan emir alma noktasına geldi diyor. IMF'e borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız!"

"Türkiye'nin dünyada itibarı zedelenmiş' gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Senin dünyada ne itibarın var ya. Ha var var, sosyalist enternasyonal var ya bunları arada bir çağırıyorlar, bunlar itibar gördük diye seviniyorlar. Benim BM'de yaptığım konuşmaları saptıracak kadar buralarda da her türlü yalana başvuruyor. Bak izle bu sene de BM Genel Kurulu'nda nasıl bir konuşma yapacağım, onu da bir izle."

Yeni parti iddialarına: Bu işin bedelini ağır öderler

"Ak Parti'nin mensupları dedikodularla amel eden değildir. Hiç bunlara kafanızı takmayın. Ama hep söyledik ya bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şimdi sorsam adını sanını bilmezsiniz. Bu tür ihanetlerin peşinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder. Siz değerli kardeşlerim de özellikle ilçe ve illeriniz dedim dik durmak suretiyle bu tür adımlara yer vermeyeceksiniz."