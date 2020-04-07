  • BIST 94.254
  • Altın 356,429
  • Dolar 6,7187
  • Euro 7,3025
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

»
Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Sunucu Fatih Portakal hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekalif-i Milliye" hatırlatmasına yönelik Twitter paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgınında milli dayanışmanın önemini vurguladığını ve tarihsel bir örneklik olarak Tekalif-i Milliye Kanunu'ndan bahsettiğini kaydetti.

Portakal'ın attığı tweet ile Erdoğan'ın kastetmediği ve söylemediği bir takım iddialarla tasarruf ve mevduat sahiplerinden zorla para isteneceği yönünde beyanlarda bulunduğunu belirten Özel, "Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dilekçede de Fatih Portakal hakkında, Twitter mesajında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendi.

Portakal Twitter paylaşımında , "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerine yer vermişti.

Diğer yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) da, sunucu Fatih Portakal hakkında, sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

BDDK Hukuk İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "İtibarın korunması" başlıklı 74. Maddesine atıfta bulunularak aykırı davrananların "bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası" ile cezalandırılmasının öngörüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu bağlamda içinden geçtiğimiz dönemin hassasiyeti de dikkate alındığında, panik havası yaratmaya ve tasarruf sahiplerinin bankalardaki birikimlerinin güvende olmadığı izlenimi yaratmaya matuf ifadeler kullanan söz konusu kişinin eylemlerinin Kanun'un 74 ve 158. maddeleri anlamında suç teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kararı ile itibarın zedelenmesi suçuna ilişkin olarak Fatih Portakal isimli kişi hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına ve Twitter paylaşımına erişimin engellenmesine karar verilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı!06 Nisan 2020 Pazartesi 19:12
  • Türkiye'de Meclis'te 3 Koronavirüs vakası tespit edildi; 23 Nisan Resepsiyonu iptal edildi!06 Nisan 2020 Pazartesi 17:58
  • İmamoğlu: “374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartıyoruz”06 Nisan 2020 Pazartesi 16:41
  • Şeyma Subaşı'ndan Koronavirüs isyanı: Her gün ağlıyorum06 Nisan 2020 Pazartesi 15:26
  • Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı06 Nisan 2020 Pazartesi 15:09
  • İzmir'de 61 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti: Kolonya içtiği tespit edildi06 Nisan 2020 Pazartesi 11:11
  • Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar06 Nisan 2020 Pazartesi 10:45
  • Soylu ile CHP'li Özel arasında ölüm orucunda hayatını kaybeden Helin Bölek tartışması05 Nisan 2020 Pazar 22:17
  • HAVASEN: THY çalışanların ve ailelerinin özel sağlık sigortalarını iptal etti05 Nisan 2020 Pazar 17:28
  • HDP’li her vekilden 10 kardeş aileye destek05 Nisan 2020 Pazar 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti