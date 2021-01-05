Erdoğan'dan gazetecilere: Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz

"Erdoğan, yürüyüş sırasında biz gazetecileri fark edince, 'Hayırdır burada ne işiniz var? Buraya kadar nasıl geldiniz?' diye sordu. Biz 'Sizinle yürümek istedik. Hatta buraya kadar koştuk' deyince, Erdoğan 'Hay Allah iyiliğinizi versin' diyerek güldü.

"Erdoğan, yürüyüş sırasında biz gazetecileri fark edince, 'Hayırdır burada ne işiniz var? Buraya kadar nasıl geldiniz?' diye sordu. Biz 'Sizinle yürümek istedik. Hatta buraya kadar koştuk' deyince, Erdoğan 'Hay Allah iyiliğinizi versin' diyerek güldü.