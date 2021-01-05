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Erdoğan'dan gazetecilere: Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine eşlik eden gazetecilere "Buraya kadar kaç adım atmışız?" diye sordu.
Erdoğan'dan gazetecilere: Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında genel merkez binasının arka kapısından çıkarken, havanın da iyi olmasını fırsat bilerek, kurmaylarına yürüyüş teklif etti.

Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’nden Cumhurbaşkanlığı’na kadar yaptığı bu yürüyüşe bir grup gazeteci de eşlik etti.

Hürriyet'ten Gizem Karakış, bu süre zarfında yaşananları şöyle aktardı:

  • "Erdoğan, yürüyüş sırasında biz gazetecileri fark edince, 'Hayırdır burada ne işiniz var? Buraya kadar nasıl geldiniz?' diye sordu. Biz 'Sizinle yürümek istedik. Hatta buraya kadar koştuk' deyince, Erdoğan 'Hay Allah iyiliğinizi versin' diyerek güldü.
  • Erdoğan daha sonra 'Buraya kadar kaç adım atmışız?' diye sordu, biz gün boyu 9 bin adım attığımızı söyleyince şaşırdı ve telefonundaki adım sayara baktı. Erdoğan’ın, 'Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım. Siz çok söylediniz' demesi üzerine biz de, 'Sizi gün boyu takip etmek kolay değil, bu nedenle 9 bin adım attık' yanıtını verdik.
  • Erdoğan daha sonra 'İyi geceler' diyerek Cumhurbaşkanlığı’na giriş yaptı. Erdoğan’la kısa yürüyüş de Beştepe’nin girişinde son buldu."
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