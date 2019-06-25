  • BIST 94.771
  • Altın 267,548
  • Dolar 5,8053
  • Euro 6,6160
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Erdoğan'dan gazetelere 23 Haziran ilanı: Demokrasimiz kazanmıştır...

»
AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Haziran seçimlerine ilişkin mesajını gazetelere ilan olarak verdi, 'Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır' ifadesini kullandı.
Erdoğan'dan gazetelere 23 Haziran ilanı: Demokrasimiz kazanmıştır...

AKP, 23 Haziran seçimlerine ilişkin gazetelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ilan olarak verdi.

Mesajda, "23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçim sonuçlarının öncelikle İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır. AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden cumhur ittifakının ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz" ifadesi yer aldı.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

5d11c1e217aca918bc8446de.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Babacan'ın partisi kuruluyor24 Haziran 2019 Pazartesi 22:46
  • Plajda şortunu çıkardı linçten jandarma kurtardı24 Haziran 2019 Pazartesi 21:09
  • Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı24 Haziran 2019 Pazartesi 21:07
  • Diyarbakır'da bir asker kışlada 'kaza kurşunu' ile öldü24 Haziran 2019 Pazartesi 21:04
  • Haluk Levent, bir yıl önceki Ekrem İmamoğlu anısını anlattı: Seçim bitti, artık yazabilirim...24 Haziran 2019 Pazartesi 21:03
  • 'Ali Babacan yeni parti için harekete geçti'24 Haziran 2019 Pazartesi 13:41
  • Vedat Milor: Kruvasana 'Kuru Hasan' diyemem, beni de anlayın lütfen24 Haziran 2019 Pazartesi 13:24
  • İmamoğlu İBB’yi rekor borçla devralacak24 Haziran 2019 Pazartesi 13:18
  • Erkan Tan mehteri veremedi: Mutlu değilim24 Haziran 2019 Pazartesi 11:29
  • Küçükkaya: Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum24 Haziran 2019 Pazartesi 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti