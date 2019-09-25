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Erdoğan’dan Hindistan’a: Herkesin vejetaryen olması beklenemez

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Erdoğan’dan Hindistan’a: Herkesin vejetaryen olması beklenemez
Erdoğan’dan Hindistan’a: Herkesin vejetaryen olması beklenemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın Müslümanlara saldırılarını anlatırken “Herkesin herhalde vejetaryen olması beklenemez” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde Türkiye ve Pakistan’ın ortak ev sahipliğinde düzenlenen ‘nefret söylemiyle mücadele’ konulu etkinlikte konuşan Erdoğan, son günlerde Pakistan’la Keşmir sorunu nedeniyle bir kez daha karşı karşıya gelen Hindistan’a yüklendi.

Cumhurbaşkanı, eskiden sadece inek eti yediği için Müslümanların Hindistan’da kırbaçlandığını, palalarla dövüldüğünü ve ölüme terk edildiğini ifade etti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Sen nasıl inek eti yersin…’ Böyle bir saçmalık olabilir mi, insanlara böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman biz de inek eti yiyoruz, bizim akıbetimiz ne olacak? Onlara mı soracağız bunu? Herkesin herhalde vejetaryen olması beklenemez. Böyle bir durum da söz konusu değil ama bunlardaki mantık, kafa yapısı, bir yandan ‘inanç özgürlüğü’ diyeceksiniz, bir yandan ‘düşünce özgürlüğü’ diyeceksiniz… Benim inancımın gereği bu değil. Senin inancının gereği olabilir. Ben senin inancına saygı duyuyorum, sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun?”

Erdoğan, Türkiye’de de domuz eti yiyenlerin olduğunu, bu kişilere şimdiye dek “Niye domuz eti yiyorsunuz?” diyerek müdahale edilmediğini belirterek “Bunlara asla müdahale etmedik, etmiyoruz da. Niye? Onun inancının gereği odur, yiyebilir. Bizi çok da ilgilendirmez” dedi.

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