Erdoğan'dan Hollanda'ya: Daha gerekeni yapmadık, bunun bedelini ödeyeceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum çalışmaları için Avrupa'ya giden bir bakanın uçağının iniş iznini iptal eden ve bir başka bakanı da sınır dışı eden Hollanda'ya sert tepki gösterdi.

İstanbul'da düzenlenen İyilik Ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, "Sen Çarşamba günü yapılacak bir seçime, Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini ödeyeceksin. Biz daha olması gerekenleri henüz yapmış değiliz" dedi.

Hollanda'da Çarşamba günü genel seçimler yapılacak. Anketlere göre yarışı önde götüren aşırı sağcı lider Geert Wilders, geçen hafta içerisinde Türkiye'nin Avrupa'daki referandum toplantılarının engellemek konusunda hükümeti yumuşak davranmakla suçlamış ve bakanlar kurulu üyelerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda seçimlerinin ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ve nasıl bir tavır takınılacağına karar verileceğini de sözlerine ekledi.

Hollanda, Cumartesi günü bir etkinliğe katılmak üzere Rotterdam'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın uçaklarının iniş iznini iptal etti. Bunun üzerine Kaya, Almanya üzerinden karayoluyla Rotterdam'a geçmeye çalıştı.

Hollanda polisi, önce Kaya'nın aracını sınırda durdurdu, daha sonra da Rotterdam Başkonsolosluğu'na girişine engel oldu. Bakan Kaya, istenmeyen adam ilan edilip, sınır dışı edildi.

'Meğerse Nazizm Batı'da ayakta'

Erdoğan Cumartesi sabahının ilk saatlerine kadar durumu takip ettiğini aktararak şunları söyledi:

"Meğerse Nazizm Batı'da ayakta. Rahatsız oldu beyefendiler. Şimdi soruyorum, dün gece bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan kardeşime, bir bayan, kalkıp da kendi başkonsolosluk binasına, maslahatgüzarı ile ve diplomatik bir araçla gitmesini engelleyen zihniyet bunu uluslararası diplomaside ve dünyaya acaba nasıl anlatacak?.. Nazizm olduğu zaman, faşizm olduğu zaman 'Benim dediğim doğrudur, benim yaptığım doğrudur, istediğime müsaade ederim, istediğime etmem' anlayışıyla bunlar orada konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir, konsolosumuzu dışarı çıkarmayacak kadar ileri gitmişlerdir."

Avrupa'nın ırkçılığa doğru gittiğini savunan Cumhurbaşkanı, Çarşamba günü seçimlerde oy kullanacak olan Türkiye asıllı Hollanda vatandaşlarına ise "gerekini yapmaları" çağrısında bulundu.

Erdoğan konuşmasında, Çavuşoğlu'nun etkinliklerini iptal etmeyen Fransa'ya da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı daha sonra Kocaeli'ne geçerek, toplu açılış törenine katıldı. Burada da bir konuşma Erdoğan, Hollanda'ya yönelik sert açıklamalarına devam etti.

Hollanda'nın "bir muz cumhuriyeti gibi davrandığını" öne süren Erdoğan, "Yapılan işin adı skandaldır. Hollanda bu terbiyesizliğinin bedelini mutlaka ödeyecektir. Buradan AB'yi, tüm uluslararası kuruluşları Hollanda'ya karşı seslerini yükseltmeye, hatta yaptırım uygulamaya davet ediyorum" dedi.

Yıldırım: Onlarda 'Hayır' demek serbest, 'Evet' demek yasak

Başbakan Binali Yıldırım da Hollanda ve Avrupa'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Yalova'da düzenlenen mitingde konuşan Yıldırım, "Bugünlerde yeri gelince bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını hep birlikte izliyoruz. Açık açık buradan söylüyorum, siz bunu yapmakla 'Hayır' kampanyasına destek oluyorsunuz" dedi.

Başbakan ayrıca, Avrupa'nın çifte standart uygulayarak demokrasi ve insan hakları savunuculuğuna büyük zarar verdiğini de vurguladı.

Yıldırım, Avrupa'nın hiçbir şekilde hükümet yetkilileri ile Türk vatandaşlarının buluşmalarına engel olamayacağını aktararak, şunları söyledi:

"Dün Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Hollanda, bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir, Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir."

Hollanda özür dilemeli

Fransa'da konuşan Bakan Çavuşoğlu da Türkiye'nin bunun altında kalmayacağını ve gerekli adımları atacağını söyledi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'den de Türk milletinden de özür dilemelisiniz, bu özrü de yazılı olarak iletmelisiniz, dedik... Hollanda özür dilemediği sürece de biz bu adımları atmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu işin savunulur bir yanı yok" diye konuştu.

Çavuşoğlu, yapılanın karşılığını vermeye başladıklarını ve vermeye de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu: Diplomatik ilişkiler kesilmeli

Ana muhalefetteki CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hükümete Hollanda ile ilişkilerin askıya alınması çağrısı yaptı.

Adana'da Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, "Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkarılıyorsa Hollanda'yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir bakanın bir yere giderken engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu işin 'evet', 'hayır' ile bir ilgisi yok. Bu iş milli bir iştir. Sağcısıyla solcusuyla, A partisiyle B partisiyle Türkiye'nin çıkarlarını savunmak, Türkiye'nin haklarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir. Biz bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmeye hazırız."