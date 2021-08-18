Erdoğan'dan IBAN açıklaması: Kimse senin gırtlağını sıkıp da para istemiyor. Hayırda bulunmak isteyen verir, hayırda bulunmak istemeyen de vermez

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taliban’ın kontrolü ele aldığı Afganistan’daki gelişmelerin sorulması üzerine Erdoğan, “Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan’ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir. İlgili kurumlarımız zaten bir süredir Taliban’la irtibat halindeydiler. Biz de ülkenin geleceğini konuşmak üzere Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi de daha önce ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz” diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan’ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir. Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.

Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Afganistan’daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Türkiye’nin Afganistan’daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır.

KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI

(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz. Bu hafta sonuna kadar Merkel’le, hafta sonu Putin’le görüşmemiz söz konusu. Afganistan’daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bizim bir numaralı önceliğimiz. Afganistan’dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesi sağlandı.

Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek. İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı.

BİDEN’LA GİZLİ GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI

(Kılıçdaroğlu’nun göçmen anlaşması iddiası) Biden ile görüşmemle ilgili sürekli yalanlar üretiyorlar. İddialarını ispatlasınlar. Yatıyorlar, kalkıyorlar tercümanımla ilgili konuşuyorlar. Tercümanım kadar başınıza taş düşsün.

Bu adam nereden bunu gördü? Kendi büyükelçisi bile böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Ya bu adam yalancı. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü yok. Olmayan bir şeyin iddiasını veyahut onu savunmak, ortaya koymak… Orada nasıl dışişleri yetkilisi yoktu diyor. İlla olması mı lazım.

Ben varım. ABD Başkanı ile konuşuyorum. Orada sadece tercüman vardı diyorlar. Başınıza tercümanım kadar taş düşsün. Bunu ispatla ben değil, sen mükellefsin. Madem böyle bir ispatın var ispatla. İspatlayamıyorsan özür dile.”

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