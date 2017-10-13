Erdoğan'dan İdlib yorumu: 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu ile birlikte İdlib'de operasyon başlattığını söyledi.

Ankara'da aynı zamanda genel başkanı olduğu Adalet ve Kalknma Partisi'nin (TSK) Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "İşte, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik ve bu gece bildiğiniz gibi Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile İdlib'le ilgili şu anda operasyonunu başlattı....Suriye'ye 911 kilometre sınırı olan biziz. Her an taciz ve tehdit altında olan biziz kimse bize niye bunu böyle yaptınız diyemez" dedi.

TSK da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Astana Süreci kapsamında ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak amacıyla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde görev yapacak askerlerin faaliyetlerine başladığını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır."

TSK güçlerinin bölgedeki görevlerini Astana sürecinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü belirtildi. TSK, askeri araçların gece saatlerinde Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan Suriye'ye ilerleyişinin görüntülerini de paylaştı.

'Konvoyda yaklaşık 30 araç var'

Reuters haber ajansına konuşan Özgür Suriye Ordusu'nun bölgedeki birliklerinden birinin komutanı Ebu Hayro, konvoyda yaklaşık 30 araç bulunduğunu söyledi.

Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da kararlaştırılan çatışmasızlık bölgesi oluşturma planı çerçevesinde asker konuşlandırmak üzere ilk keşif gücünü 7-8 Ekim'de İdlib'e sokmuştu.

Çatışmasızlığı denetlemek için 14 kontrol noktası kurulacak.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da geçen hafta burayı kontrolü altında tutan cihatçı örgütlere yönelik bir operasyon başlatmıştı.

Operasyona Türkiye'nin askeri desteğinin yanı sıra Rusya'nın da hava desteği vermesi bekleniyor.

İdlib'in önemli bölümü Heyet Tahrir El Şam'ın kontrolünde

İdlib, Mart 2015'te ağırlıklı olarak cihatçı örgütlerin oluşturduğu bir çatı grup tarafından Suriye ordusundan alınmıştı.

Şu anda eyaletin önemli bir bölümü ana gövdesini oluşturduğu Nusra Cephesi'nin Heyet Tahrir El Şam grubunun kontrolünde.

Geçtiğimiz aylarda İdlib'de başka bir silahlı grup olan Ahrar'uş Şam örgütü ile Tahrir El Şam arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı.

Çatışmalar sonrası Ahrar'uş Şam, İdlib'in merkezinden çekilmişti.