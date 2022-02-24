Erdoğan'dan ilk açıklama: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatını reddediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatını reddediyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirdiği mücadeleyi destekliyor.
Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız
Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların, Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz."
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