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Erdoğan'dan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan'dan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak-Altındağ'da konuşuyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bunu memleketim için yapıyorum. Üçüncü bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. 'Saraydan para aldı, çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok." sözleriyle adaylıktan çekilme açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir değerlendirme geldi.

Önemli olan milletin vereceği kararın olduğunu ifade eden Erdoğan, "Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz tabi yola diğerleriyle devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Sandıklar patlamalı.

"BİZ YOLA DİĞERLERİYLE DEVAM EDİYORUZ"

Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekildi. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz tabi yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar.

"ÇİRKİNLEŞEN TARAFA KARŞIYIZ"

Önlerine gelene makam mevki vaadederek bu ülkenin yönetimine talip olunur mu? Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez. Bu milletin evlatları bu ülkeyi sana teslim etmez. 

 

Milletimiz 14 Mayıs'ta kafasında ve kalbinde verdiği kararı sandıkta da tescilleyecek mi? Birileri bizi seçim döneminde havayı biraz germekle suçluyor. Kalkıp da terör örgütünün bu ülkeyi nasıl germek istediğini hiç konuşmuyorlar. Biz ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda değil havayı germek dünyayı alt üst ederiz. Milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez. 

Milli iradeye karşı her oluşumda varız. Seçimde her türlü sertliği kabul ederiz ama çirkinleşen tarafa karşıyız. 

"KİMİ FETÖ USULÜ KASET TEHDİDİYLE ÇİRKİNLEŞİYOR"

Kimi FETÖ usülü kaset tehdidiyle çirkinleşiyor. Kimi kürsüde diliyle çirkinleşiyor. Kimi sokakta insanımıza sataşarak çirkinleşiyor. Siz ülkemizdeki siyasi iklime bakın. Kimin çirkinleştiğine kendiniz karar verin. Biz her mücadeleyi ülkenin hanesine yazırdığımız her kazanımı milletimiz ile birlikte gerçekleştirdik. 15 seçimin tamamını açık ara önde bitirmiş olmamız bunun ispatıdır.

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