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Erdoğan'dan Instagram açıklaması: 'Dijital faşizmle karşı karşıyayız'

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Erdoğan, sosyal medya platformlarını eleştirdi. Instagram'ın kapatılmasına dair "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir" dedi.
Erdoğan'dan Instagram açıklaması: 'Dijital faşizmle karşı karşıyayız'

AKP'nin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Bilhassa sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, adeta militanlaştılar" dedi ve ekledi:

"İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür bile uygulamayı kendilerine görev edindiler. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız."

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın 31 Temmuz'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'ye taziye mesajlarını kaldırdığını öne sürmüş, platformu kınamıştı.

"Sosyal medya platformlarının bu tavrına yeni tanıklık etmiyoruz. Daha önce Türkiye'yle ilgili meselelerde aynı çifte standarda defalarca maruz kaldık, halen de maruz kalıyoruz... tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, "Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri düzeni, mesele Türkiye olunca, vatandaşlarımızın mağduriyeti olunca, bizdeki katalog suçlarla mücadelede olunca bilinçli bir şekilde maalesef esirgiyorlar" dedi ve şunları söyledi:

"Bu husustaki rahatsızlığımızı daha önce pek çok kez dile getirdik. İlgili kurumlarımız vasıtasıyla diyalog hattı da kurmaya çalıştık. Ancak arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik."

Erdoğan, "Sosyal medya platformlarının demokrasi ve toplumsal barış için arz ettiği tehlikelere işaret etmek asla sansürcülük değildir" ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak kimsenin özgürlüğüyle, hayat tarzıyla bir sorunları olmadığını belirten Erdoğan "Ne yaptıysak daima hukuk ve demokrasi zemininde yaptık. Şimdi de amacımız, Anayasa'nın verdiği imkanlar dahilinde insanımızın hakkını korumaktır" diye devam etti.

Ulaştırma bakanlığı ve Meta yetkilileri görüşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X'te yaptığı paylaşımda "Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, "Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirdi.

Konuya dair BTK'dan açıklama yapılmadı.

Bakan Uraloğlu ise 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada platformun, "katalog suçlara" karşı gerekli önlemleri almadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da aynı gün yaptığı bir paylaşımda Instagram için "Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler" dedi.

Meta sözcüsü: Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Instagram'ın sahibi Meta'dan bir sözcü, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum bırakılırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Açıklamada Türk yetkililer ile yapılan müzakerelere değinilmedi.

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