Erdoğan'dan İsrail'e mesaj: Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek orada da yaparız

Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve işgaline sert tepki gösterdi, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" diyerek mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı davet ettiklerini ancak olumlu cevap vermediğini bir kez daha yineleyerek, "Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz" dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve işgaline sert tepki gösterdi, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" diyerek mesaj verdi.

Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a tepki gösterdi. Dün "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım" diyen Erdoğan, bugün de, "Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AKP Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalar şöyle:

"İsrail’le bütün ticareti kestik. Çıkıp da bir tanesi ‘Parlamentonuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı…’ Kim bu? Yeniden Refah’ın bir tane adamı var. Mahmud Abbas’ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama maalesef Abbas bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz.

Bütün bu adımları atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi.

"Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek orada da yaparız"

Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve işgaline sert tepki göstererek, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" dedi.