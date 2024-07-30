Erdoğan'dan İsrail'e: 'Pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisi kim olabilir?'

Ankara ile Tel Aviv arasındaki artan gerilim açıklamalar üzerinden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in “saldırı tehdidi” olarak yorumladığı sözleri sonrası yeni bir değerlendirme daha yaptı.

Ankara ile Tel Aviv arasındaki artan gerilim açıklamalar üzerinden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in “saldırı tehdidi” olarak yorumladığı sözleri sonrası yeni bir değerlendirme daha yaptı.

Erdoğan İsrail’in bölgede sınırları belli olmayan tek ülke olduğunu söyledi ve “tüm insanlık için tehdit” olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı "Bugün gözünü Lübnan'a dikenlerin yarın pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisi kim olabilir?" dedi.

Gazze'deki savaşın bölgeye yayılmak istendiğini savunan Erdoğan, söylemlerin ve eylemlerin "bu senaryoyu önlemek için" olduğunu söyledi.

Ankara'da bir Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı “Hukuk tanımaz İsrail devleti sadece Filistin, Lübnan için değil gelinen noktada artık tüm insanlık için, tüm dünya için tehdittir" dedi.