Erdoğan'dan kadro isteyen işçilere: Alışılmış bir lider değilim, provoke etmeyin

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesindeki ilk mitingini Sivas'ta düzenledi. Erdoğan, toplantının başlarında kendisini dinlemeye gelenler arasındaki kadro isteyen işçilere ise sert tepki göstererek " Alışılmış bir lider değilim, pro

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesindeki ilk mitingini bugün Sivas'ta düzenledi. Kendisini dinlemeye gelenler arasında bulunan kadro isteyen işçilere sert tepki gösteren Erdoğan, işçilere “Alışılmış bir lider değilim. Toplantıyı provoke etmeyin” dedi.

Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

- Biz Kamu İktisadi Teşebbüsü'ne (KİT) her şeyi verdik, toplantıyı provoke etmeyin, alışılmadık bir siyasetçiyim! Biz Cudi'de, Gabar'da mücadele ederken sizin söylediklerinize bak. George, Hans bizi bir yerlerden vurmak istiyor, bunlar da George'a, Hans'a ön ayak oluyor.

'TARIM VE HAZİNE BAKANLIĞI ÇALIŞMALARA BAŞLADI'

- Bak biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık, eğer birileri marketlerde yapıyorlarsa, gerekirse tanzim satışları, belediyelerde kurarız; en ucuz fiyatla ürünleri getiririz. Şu anda Tarım ve Hazine Bakanlığımız çalışmalara başladı.

- Ben İBB başkanıyken fırıncılar bunu yapmıştı; tuttum 3 tane fabrika kurdum, maliyetine fiyat vermeye başladık. Şu an bu fabrikalar artmaya devam ediyor.

- İlk yerli uçakları üreten, demiryollarıyla donatan Sivaslı Nuri Demirağ'ı anıyorum. Türk siyaset tarihinin mümtaz ismi Muhsin Yazıcıoğlu... Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine tahammül edemiyorum.

- Türkiye'de bir iktidar var, bu iktidarın Sivas'a verdiği hizmetler ortada: İki üniversite, havayolu, spor salonu. Değerli kardeşlerim sizden isteğim, Sivas'ın milletvekili olmuş, daha sonra kendisini Adalet Bakan Yardımcısı yaptığım Hilmi Bilgin'i Sivas merkeze aday yaptık.

'BİZ MAHALLE PARTİSİ DEĞİLİZ'

- Sivas'ı lekelemeye çalışanlar onun arkasındaki büyük güçten rahatsız olanlardır. Neymiş, AKP adayını çekecekmiş. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz; bu ülkeyi yöneten, dünyada nam salan partiyiz.

- Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır: AKP ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur, bizimle rastgele bir resim çektirip sağda solda istismar edene inanmayın.

- 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi tekrar ediyoruz: Vatana, bayrağa istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi'de, Tendürek'te, Gabar'da hatta Kandil'de kırdık, yine kırarız. Afrin'de, Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere dersi verdik, gene veririz.

- İçeriden ya da dışarıdan Türkiye Cumhuriyet üzerinde operasyon yapmak isteyenlere gereken cevabı veririz. Büyük Türkiye Cumhuriyeti hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Türkiye'nin beka sorunuyla dalga geçenler, 31 Mart'ta yenilecek.

'SİVAS'TA 55 BİN METREKARELİK MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ'

- Sivas'ta 55 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesi içine de şöyle genişçe bir millet kıraathanesi yapıyoruz. Gençler gelecek kahvesini, kahvesiyle beraber çayını, simidini yiyip kitabını okuyacak, arkadaşlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

- Sivas, Londra'dan Pekin'e ulaşan İpek demiryolunun parçası haline gelecek.

- İdam konusunda Meclis'ten böyle bir karar çıktığında onaylarım.

'KENEVİRLE HEM ATLETİMİZİ, HEM FANİLAMIZI YAPACAĞIZ'

- Kenevir üretimi için Sivas 20. şehir. Kenevirle, hem atletimizi fanilamızı yapacağız; hem bez torbamızı yapacağız. Size ulaştı mı, yolda gelirken kenevir poşet attım ama...

- Sivas, adaylara sahip çıkarak, sandıkları patlatıyor muyuz? CHP'nin, terör örgütünün güdümündeki partiyle kurduğu ittifakı görüyosunuz. Kimler kimlerle iş tutuyor; CHP, HDP, İyi Parti, Saadet... Dördü de el ele, kol kola. Güzel bir sözdür: Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.

'AFRİN'DE MERMİ, BOMBA KULLANDIK'

- Afrin'de biz iki aydır leblebi, çekirdek mi kullandık? Mermi, bomba kullandık. Silahlı, silahsız hava araçlarıyla teröristleri yok ettik. Bu ne domatese, ne patlıcana, sivri bibere benzer... Benim ecdadım, Çanakkale'yi fethederken ne yedi, ne içti?