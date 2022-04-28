Erdoğan'dan Kavala mesajı: Artık tabi olacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Davasında yoğun eleştirilere yol açan mahkumiyet kararlarının ardından sessizliğini bozdu. STK temsilcileriyle düzenlenen iftar programında konuşan Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı kastederek "Malum bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahatsız etti. Kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü" iddiasında bulundu.

Türkiye'de hukuk ve yargının bulunduğunu ve yargının nihai kararı verdiğini söyleyen Erdoğan, "Kusura bakmasınlar… Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, verecekler" dedi.

Uluslararası alanda karara yönelik tepkilere de değinen Erdoğan, birçok yerden arayanlar olduğunu, daha önceki dönemde de benzer telkinlerde bulunanlara Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu söylediğini kaydetti.

"Artık atılan adıma tabi olacaksınız"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) en son, "ilk derece mahkeme veya üst derece mahkeme karar vermediği sürece adım atamayız" dediğini söyleyen Erdoğan, "Buyrun şimdi karar da verildi. Artık atılan adıma tabi olacaksınız. Olsanız da olmasanız da yargının bu kararı uygulamaya girecektir" diye konuştu.

AİHM, 2020 yılında kesinleşen kararında Kavala’nın "bir suç işlediğine dair makul şüphe olmadığı"; Kavala hakkında "Anayasa Mahkemesi'nin ivedi bir yargı denetimi gerçekleştirmediği" ; Kavala’nın özgürlüğüne getirilen kısıtlamanın "suç işlediğine dair makul şüphe nedeniyle yetkili bir adli makam önüne çıkarılma amacından başka bir amaç ile uygulandığı" ve bu durumun "insan hakları savunucularının çalışmaları üzerinde caydırıcı etkiye sahip olduğu" sonucuna varmış, Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti.

Türkiye'nin AİHM kararını uygulamayı reddetmesi üzerine Avrupa Konseyi nezdinde ihlal süreci başlatılmıştı.