Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Aynı gün içerisinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler büyük hasara yol açtı. İlk depremi hasarla atlatan binalarımızın tamamı ikinci depremde enkaza döndü. Bilim insanları afeti istisnati bir afet olarak tanımlıyor. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün de Malatya'da benzer bir durumla karşılaştık. Bu sarsıntıda da yıkım yaşadık, can kayıplarımız oldu.

HASARLI BİNALAR İÇİN UYARI

Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Maraş'ta 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinesi görev yaptı. Maraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremzedelerin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Milletimizin sergilediği dirayet karşısında duygulanmamak elde değil. Milletimizin vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz. Asil duruş karşısında devlet olarak biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günlerde yıkımın büyüklüğü ve kış koşulları olumsuz etkiledi. Karşımıza çıkan zorlukları bir bir aştık.

Arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek verenlere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek, dertlerine derman olmak için canla başla çalışıyoruz. Yakınlarının yanına gidenlerin haricinde Toplam 20 bin 300 depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. Çadırkent ve konteyner kent çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta 77 bin çadır dağıttık. 41 seyyar mutfağımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Toplam 32 uzman personelimizle depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz.

"BİR YIL MÜSAADE İSTİYORUM"

Bölgede elektrik konusunda sorun yok. Mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk. Enkaz kaldırma faaliyetinin bitmesiyle şehrimizin yeniden imarına başlıyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma sürerken yeniden inşa hazırlıklarımıza başladık. 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş ve Elbistan için Maraş'ta 83 bin konut ev 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bir yıl müsaade istiyorum.

"YENİ HAYAT ALANLARI İNŞA EDECEĞİZ"

Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışında tüm yaraları saracak azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz. TOKİ deprem sınavını yaptığı binaların inşa kalitesi ve dayanıklılığı başta olmak üzere alnının akıyla verdi. Yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Konutlarımız şehirlerimizin kendi mimarisiyle yapılacak. Yeni yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil, okul, hastane, spor alanı gibi yepyeni hayat alanları inşa edeceğiz.

"YENİ BAŞTAN İNŞA ETMEK BİZE NASİP OLACAK"

Yaşadığımız felaket deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. Bilim insanlarımız, mühendislerimizle bunun gayreti içerisindeyiz. Deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmek de bizlere nasip olacaktır. Binalarımızın yıkıldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız.

Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır. Deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerinde aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz. Şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırarak, binaların yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız."